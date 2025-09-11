Ladki Bahin Yojana: लाडली बहनें...खाते पर रखें नजर, अगस्त की किस्त के 1500 रुपए का मैसेज आने वाला है

Ladki Bahin Yojana

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहिन’ योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाएं अगस्त महीने की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. अब तक इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 13 किस्तें मिल चुकी हैं. इस बार अगस्त महीने की क़िस्त का भुगतान कैसे और कब होगा, इसकी नई जानकारी सामने आई है.

344.30 करोड़ का फंड मिला

महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभाग (Maharashtra Social Justice Department) ने 9 सितंबर को 344.30 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and Child Development Department) को ट्रांसफर किए. इस राशि का मुख्य उद्देश्य 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' की अगस्त महीने की किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजना है. जल्द ही पात्र महिलाओं के खातों में यह राशि जमा कर दी जाएगी.

योजना की जानकारी और लाभ

महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जुलाई 2024 से मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहिन’ शुरू की थी. इस योजना के तहत पात्र महिलायों को हर महीने 1,500 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) और नामो शेतकरी महासम्मान निधि योजना (Namo Shetkari Mahasamman Nidhi Yojana) की लाभार्थी महिला किसानों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाते हैं. अब तक इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 13 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. इस राशि का ट्रांसफर सामाजिक न्याय विभाग और आदिवासी विकास विभाग (Tribal Development Department) से महिला एवं बाल विकास विभाग को किया जाता है, जो इसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजता है.

एक तरफ लाडली बहनें अगस्त महीने में मिलने वाली मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहिन’ के लाभ का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला एवं बाल विकास विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Information and Technology Department) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 26 लाख महिलाओं का घर-घर निरीक्षण करेगी. इस योजना का लाभ एक ही परिवार की अधिकतम दो महिलाओं को ही दिया जाता है. यदि किसी परिवार में दो से अधिक, यानी तीन महिलाएँ इस योजना का लाभ ले रही हैं, तो उस परिवार की एक महिला का वित्तीय लाभ रोक दिया जाएगा.

अदिति तटकरे ने दी बड़ी अपडेट

महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया है, कि मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहिन’ योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है, कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ मिले और योजना की राशि का ट्रांसफर सही व पारदर्शी तरीके से हो. उन्होंने यह भी कहा कि अगस्त महीने की किस्त का ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जल्द ही सभी पात्र महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों (Aadhaar-Linked Bank Accounts) में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. इस योजना से महाराष्ट्र की लाखों महिलाएं वित्तीय रूप से सशक्त होंगी और उनके जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव आएगा.