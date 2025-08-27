मोबाइल रिपेयर की दुकान से प्राइवेट वीडियो लीक, परिवार ने भी नाता तोड़ा, कोलकाता की महिला का छलका दर्द

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo : X)

Private Video Leak: कोलकाता (Kolkata) में एक महिला का भरोसा उस वक्त बुरी तरह टूट गया जब एक मोबाइल रिपेयर की दुकान ने कथित तौर पर उसके निजी वीडियो लीक कर दिए. इस घटना के बाद से महिला को लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और उसके परिवार ने भी उससे बात करना बंद कर दिया है.

यह पूरा मामला एक मामूली फोन रिपेयर से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक ऐसा दुःस्वप्न बन गया है जिसने महिला के निजी रिश्तों और मानसिक शांति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है.

कैसे एक मामूली फोन रिपेयर ने जिंदगी बदल दी

पीड़िता ने सोशल मीडिया पर अपनी पहचान छिपाते हुए अपना दर्द बयां किया. उसने बताया कि वह अपना मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए कोलकाता की एक स्थानीय दुकान पर गई थी. लेकिन दुकान के कर्मचारियों ने फोन ठीक करने के बजाय, कथित तौर पर उसकी इजाज़त के बिना उसके निजी वीडियो निकाल लिए और उन्हें इंटरनेट पर फैला दिया.

इस घटना के बाद से, पीड़िता को हजारों परेशान करने वाले और भद्दे मैसेज आने लगे, जिसके कारण उसे खुद को पूरी तरह से समाज से अलग करना पड़ा.

पीड़िता ने बयां किया अपना दर्द

रेडिट पर 'Prior_Jackfruit4428' यूजरनेम से लिखते हुए महिला ने बताया कि इस घटना ने उसकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला है. उसने लिखा, "मैं इस समय पूरी तरह से टूट चुकी हूं... इस घटना के बाद से मेरे माता-पिता ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है... मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए, अपना फोन नंबर बदल दिया और खुद को सबसे पूरी तरह से अलग कर लिया है."

उत्पीड़न इतना गंभीर था कि उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है. वह किसी से मिलती नहीं है और उसने अपना फोन इस्तेमाल करना भी पूरी तरह से छोड़ दिया है.

उसने आगे लिखा, "मैं अब अपने कमरे से बाहर नहीं जाती, लोगों से बचती हूं और मैंने अपना फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया है... मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई है और मुझे नहीं पता कि मैं इससे कभी कैसे उबर पाऊंगी."

इस मानसिक पीड़ा के साथ-साथ उसे पारिवारिक तिरस्कार का भी सामना करना पड़ रहा है. इस घटना के बाद उसके अपने माता-पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं. पीड़िता का कहना है कि उसका "विश्वास, निजता और सम्मान सब कुछ खत्म हो गया है."

पुलिस में शिकायत दर्ज

महिला ने हिम्मत दिखाते हुए इस मामले में निजता के हनन को लेकर साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. यह घटना इस बात पर गंभीर सवाल उठाती है कि हम अपनी निजी जानकारी के साथ सर्विस सेंटर्स पर कितना भरोसा कर सकते हैं.