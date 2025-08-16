Fact Check: बड़े से मैदान के डॉग शेल्टर में बंद है हजारों कुत्ते, दिल्ली के नाम से वायरल हो रहे इस वीडियो की जाने सच्चाई

Fact Check: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था. जिसके बाद पूरे देश के डॉग लवर्स में नाराजगी है. इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें देख जा सकता है कि एक बड़े से मैदान में एक कंपाउंड है और वहांपर हजारों की तादाद में आवारा कुत्ते है. इस वीडियो को दिल्ली के शेल्टर होम के नाम से शेयर किया जा रहा है. जबकि ये वीडियो दिल्ली का नहीं है और नाही भारत के किसी शहर का. बल्कि ये वीडियो ईराक के एक शहर के बाहर के शेल्टर होम का है. दिल्ली के नाम से शेयर किए गए
इस वीडियो में लोग जमकर कमेंट भी कर रहे है और डॉग लवर्स पर निशाना साध रहे है. ये भी पढ़े:FACT CHECK: मां-बेटे का पानी में कूदने वाला क्लिप निकला फर्जी, पूरा VIDEO था स्क्रिप्टेड; ऐसे पता चली सच्चाई
दिल्ली का नहीं है वीडियो
ईराक के शेल्टर होम का वीडियो
ईराक का वीडियो दिल्ली के नाम से हो रहा है शेयर
ये वीडियो इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल का बताया जा रहा है और इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर givemeyourvoice नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसे शेल्टर बताया गया है. इस वीडियो को कुत्तों की दयनीय स्थिति के बारें में बताया गया था. जिसमें बताया गया था की करीब 10 हजार कुत्तों को खाना और डॉक्टरी सुविधा भी मौजूद नहीं है.
फेक वीडियो और दावे से रहे सावधान
इस वीडियो को दिल्ली के दावे के साथ शेयर किया जा रहा है. किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर ले. गलत दावे या फिर गलत वीडियो को शेयर करने से लोगों में गलत जानकारी और संभ्रम फैल सकता है.