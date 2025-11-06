KC Tyagi on Nitish Government: नीतीश सरकार ने पिछले 20 सालों में सभी वर्गों के लिए काम किया; केसी त्यागी

पटना, 6 नवंबर : बिहार चुनाव के बीच जदयू नेता केसी त्यागी (KC Tyagi) ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया है. उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस की बिहार में कोई मौजूदगी नहीं है. कांग्रेस ने राजद के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए उनके बयानों को वहां गंभीरता से नहीं लिया जाता.

बिहार में पहले चरण के मतदान पर जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए आगे है. नीतीश सरकार ने पिछले 20 सालों में सभी वर्गों के सशक्तीकरण के लिए काम किए हैं. यह चुनाव उन्हीं प्रयासों के आधार पर हो रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जंगलराज और माफियाराज से छुटकारा पाना चाहती है. इस बार भी एनडीए की सरकार तय है. हरियाणा चुनाव में 'वोट चोरी' के राहुल गांधी के आरोपों पर जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि वह हर चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा करते हैं कि 'वोट चोरी' हो रही है. वोट नहीं, बल्कि उनका जनसमर्थन खत्म हो गया है. यह भी पढ़ें : CM Devendra Fadnavis on Rahul Gandhi: राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम एक छोटे पटाखे से ज्यादा कुछ नहीं था; सीएम देवेंद्र फडणवीस

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'जेनजी' से आगे आकर लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वंश के ये पराजित नेता आपराधिक अराजकता के माध्यम से संवैधानिक लोकतंत्र को बदनाम करने की एक भयावह योजना के तहत काम कर रहे हैं. भाजपा नेता ने कहा कि अगर आपराधिक अराजकता का उपयोग करके संवैधानिक लोकतंत्र को बदनाम करने का एक व्यवस्थित प्रयास किया जाता है, तो हम ऐसी कार्रवाइयों को देखते रहेंगे. मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि बिहार के मतदाता लोकतंत्र के लिए पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सुशासन की निरंतरता सुनिश्चित कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अगर आप पूरे बिहार में देखें, गांवों, गलियों, चौक-चौराहों और जनसभाओं में, हर जगह एक ही संदेश सुनाई दे रहा है. वे किसी भी रूप में कुशासन या खराब शासन की अनुमति नहीं देंगे, और वे सुशासन की निरंतरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.