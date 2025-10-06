बर्फ की चादर से ढका कश्मीर, गुलमर्ग, अनंतनाग, गुरेज घाटी में जमकर हुई बर्फबारी; Video

Snowfall in Gulmarg | ANI

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की खूबसूरत वादियां एक बार फिर बर्फबारी से ढकने लगी हैं. सोमवार को गुलमर्ग के अफरवात पर्वत सहित ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई. पर्यटक यहां बर्फ के फाहों का लुत्फ उठाते दिखे और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अनंतनाग जिले का सिन्थन टॉप, गुलमर्ग का अफरवात, जोजिला पास, कुपवाड़ा का बंगुस और गुरेज घाटी का राजदान पास सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई. इन इलाकों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है.

सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में भी सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. श्रीनगर शहर में दिन का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. रविवार को जहां अधिकतम तापमान 22.6°C था, वहीं सोमवार को यह घटकर केवल 11 डिग्री सेल्सियस रह गया.

बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले

गुलमर्ग पहुंचे सैलानी सीजन की पहली बर्फबारी देखकर बेहद उत्साहित नजर आए. लोग यहां स्नोफॉल का आनंद लेते हुए तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 24 घंटों तक खराब मौसम जारी रह सकता है. ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी तथा मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है. लोगों और सैलानियों से सतर्क रहने की अपील की गई है.