Mangaluru Fire: कर्नाटक के मंगलुरु में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Mangaluru Fire Video: कर्नाटक के मंगलुरु स्थित उचिला इलाके में एक स्क्रैप डीलिंग यूनिट में भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है.

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दमकल की टीमें आग की लपटों को बुझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं. वीडियो में गोदाम से उठता हुआ काला धुआं और आग की तेज़ लपटें साफ दिखाई देती हैं. यह भी पढ़े: Andhra Pradesh Factory Fire: दिवाली से पहले आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 घायल, कई लोगों की मौत की आशंका

 स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग

आग लगने के वजहों का पता नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, और मामले की जांच की जा रही है. लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शोर्ट सरकती की वजह से आग लगी हुई हैं