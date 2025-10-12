Mangaluru Fire: कर्नाटक के मंगलुरु में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Mangaluru Fire Video: कर्नाटक के मंगलुरु स्थित उचिला इलाके में एक स्क्रैप डीलिंग यूनिट में भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है.

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि दमकल की टीमें आग की लपटों को बुझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं. वीडियो में गोदाम से उठता हुआ काला धुआं और आग की तेज़ लपटें साफ दिखाई देती हैं. यह भी पढ़े: Andhra Pradesh Factory Fire: दिवाली से पहले आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में आग से 8 घायल, कई लोगों की मौत की आशंका

स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग

#WATCH | Mangaluru, Karnataka | A massive fire broke out at a scrap dealing unit in Uchila. Fire-fighting operations are underway. The cause of the fire is yet to be ascertained. Further details awaited pic.twitter.com/98d1A163Pg — ANI (@ANI) October 12, 2025

आग लगने के वजहों का पता नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, और मामले की जांच की जा रही है. लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शोर्ट सरकती की वजह से आग लगी हुई हैं