बेडरूम का वीडियो विदेशी दोस्तों को भेजता था पति, पत्नी पर बनाता था संबंध बनाने का दबाव, देवर करता था अश्लील हरकत

(Photo : X)

बेंगलुरु: कर्नाटक के पुत्तेनहल्ली से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न, ब्लैकमेल और शोषण की शिकायत दर्ज कराई है. महिला के आरोप इतने गंभीर हैं कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं.

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, महिला की शादी दिसंबर 2024 में सैयद इनामुल हक नाम के शख्स से हुई थी. शादी के वक्त महिला के परिवार ने 340 ग्राम सोने के गहने और एक यामाहा बाइक दी थी. लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद, महिला की जिंदगी में भूचाल आ गया.

शादी के बाद पता चली पति की सच्चाई महिला को जल्द ही पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है. आरोपी पति ने खुद उसे बताया कि वह उसकी दूसरी पत्नी है. इतना ही नहीं, उसने शेखी बघारते हुए यह भी कहा कि उसके 19 अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं.

प्राइवेट वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल शिकायत में सबसे गंभीर आरोप यह है कि पति ने उनके बेडरूम में चुपके से एक कैमरा लगा दिया था. उसने उनके निजी पलों को रिकॉर्ड किया और उन वीडियो को विदेश में रहने वाले अपने साथियों को भेज दिया. महिला का आरोप है कि उसका पति उस पर अपने विदेशी दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो उसने प्राइवेट वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति उसे होटलों, सार्वजनिक जगहों और यहां तक कि उसके मायके में भी बार-बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. एक बार उसने महिला पर अपने सोने के गहने बेचकर एक फ्लैट खरीदने का दबाव डाला और जब महिला ने इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की.

ससुराल वाले भी उत्पीड़न में शामिल इस मामले में ससुराल वालों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. महिला ने बताया कि फरवरी में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान उसकी ननद (पति की बहन) ने उसे सबके सामने अपमानित किया, जबकि उसके देवर (पति के भाई) ने उसके साथ अश्लील हरकत की.

21 सितंबर को एक झगड़े के दौरान आरोपी ने फिर से महिला के साथ मारपीट की और इसके बाद वह घर से भाग गया. पुलिस ने पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है.