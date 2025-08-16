'वहां सिर्फ लूजर्स मिलते हैं'...कंगना रनौत ने डेटिंग ऐप्स को बताया 'गटर' और लिव-इन पर उठाए सवाल

एक्टर और राजनेता कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने मॉडर्न डेटिंग कल्चर, खासकर डेटिंग ऐप्स और लिव-इन रिलेशनशिप पर अपनी राय रखी है, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है.

डेटिंग ऐप्स को बताया 'समाज का गटर'

हाल ही में एक इंटरव्यू में जब कंगना से पूछा गया कि क्या वह कभी किसी डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाएंगी, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया. कंगना ने कहा, "मैं कभी भी डेटिंग ऐप्स पर नहीं आना चाहती. यह हमारे समाज का असली 'गटर' है. हर किसी की कोई न कोई जरूरत होती है, चाहे वह पैसों की हो, शारीरिक हो या कोई और."

उन्होंने आगे कहा, "हर महिला और पुरुष की जरूरतें होती हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे पूरा करते हैं? सवाल यह है. क्या हम इसे एक सभ्य तरीके से करते हैं, या फिर बहुत भद्दे तरीके से, जैसे 'हर रात निकल जाना' किसी की तलाश में? आज की डेटिंग यही बन गई है, और यह बहुत खराब स्थिति है."

कंगना ने डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करने को 'नीच काम' बताया और कहा कि वह ऐसे लोगों के संपर्क में आने के बारे में सोच भी नहीं सकतीं.

'डेटिंग ऐप्स पर सिर्फ लूजर्स मिलते हैं'

जब इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि "मैं किसी को जज नहीं करती; अगर कोई ऐसा करना चाहता है, तो कर सकता है," तो कंगना ने तुरंत जवाब दिया, "आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आपको डर है कि कोई आपकी इस राय के लिए आपको ट्रोल करेगा. क्या आप चाहेंगी कि आपका छोटा भाई या बहन ऐसा करे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामान्य इंसान, जिसे कोई समस्या नहीं है, डेटिंग ऐप पर जाना चाहेगा."

उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है और जिन्हें दूसरों से तारीफ (validation) चाहिए होती है, वही ऐसी जगहों पर जाते हैं. उनके मुताबिक, अच्छे लोग आपको ऑफिस में, कॉलेज में या फिर माता-पिता द्वारा तय की गई अरेंज मैरिज में मिलते हैं.

कंगना ने यह भी कहा, "मेरे जैसे लोग आपको डेटिंग ऐप्स पर नहीं मिलेंगे. वहां आपको सिर्फ 'लूजर्स' (हारे हुए लोग) मिलेंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है. सोचिए, अगर आप ऑफिस, माता-पिता या रिश्तेदारों के जरिए किसी से नहीं मिल पाए और आखिर में डेटिंग ऐप पर आ गए, तो आपका चरित्र कैसा होगा."

लिव-इन रिलेशनशिप महिलाओं के लिए खतरनाक

बातचीत जब लिव-इन रिलेशनशिप पर आई, तो कंगना ने इसका भी खुलकर विरोध किया. उन्होंने कहा कि शादी जैसे कुछ संस्थान बदलने नहीं चाहिए और लिव-इन रिलेशनशिप महिलाओं के लिए बहुत जोखिम भरे होते हैं.

उन्होंने सवाल उठाया, "शादी हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है. यह एक वादा है जो एक पुरुष अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहने के लिए करता है. आजकल आप लिव-इन रिलेशनशिप जैसी नई बातें सुनते हैं. मैं आपको यकीन दिला सकती हूं कि ये चीजें महिलाओं के लिए सही नहीं हैं. अगर आप लिव-इन रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपका अबॉर्शन कौन कराएगा? कौन आपकी देखभाल करेगा?"

जब उन्हें बताया गया कि लिव-इन रिलेशनशिप कानूनी है, तो कंगना ने जवाब दिया कि बहुत सारे कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं. उन्होंने कहा, "वैज्ञानिक रूप से भी, पुरुष चीजों को अलग-अलग करके देख सकते हैं, लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कर सकतीं."