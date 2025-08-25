Kal Ka Mausam, 26 August 2025: दिल्ली से लेकर यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल तक बारिश का अलर्ट, जानें कल देशभर में कैसा रहेगा मौसम 

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 26 August 2025: मानसून अपने अंतिम चरण में भी कहर बरपाने से पीछे नहीं हट रहा है. उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पश्चिम तक भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून जमकर बरसने वाला है. IMD के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले सात दिनों के अंदर भारी बारिश हो सकती है. इस सप्ताह जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान में बहुत भारी बारिश हो सकती है. बात करें कल के मौसम की तो मौसम विभाग (IMD) ने 26 अगस्त 2025 के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम.

उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून फिर हुआ सक्रिय, कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली वालों के लिए 26 अगस्त से 30 अगस्त तक मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. हल्की से मध्यम बारिश के चलते ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने की आशंका है. बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट लेना बेहद जरूरी है, वरना लोग घंटों जाम में फंस सकते हैं.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में मथुरा, आगरा, बरेली, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, शाहजहांपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती सहित 14 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली और वज्रपात का भी खतरा जताया गया है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा और कटिहार में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है. लोगों को घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

IMD ने चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में 26 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर , कुल्लू , सोलन और शिमला सहित जिलों में भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में मानसून की ताजा बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है. जयपुर स्थित भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जयपुर, अजमेर, टोंक, नागौर, कोटा, उदयपुर, पाली और अन्य ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि प्रतापगढ़, दौसा, बीकानेर, चूरू और सीकर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है. कुछ दिनों के आराम के बाद, मुंबई और राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से बारिश शुरू हो गई है. महाराष्ट्र में अगस्त के आखिरी हफ्ते में राज्य में बारिश फिर बढ़ने की संभावना है और दक्षिण कोंकण में में भी भारी बारिश का अनुमान है. मुंबई, ठाणे, पालघर जिलों में मंगलवार और बुधवार को 'येलो अलर्ट' है. इस दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिन भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, साबरकांठा, पाटन, बनासकांठा, मोरबी, अरावली, कच्छ, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, डांग, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली, सुरेंद्रनगर, भावनगर, जामनगर, द्वारका में भारी बारिश की संभावना है.