BR Gavai Appointed 52nd CJI: सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस बीआर गवई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ; VIDEO

BR Gavai Appointed 52nd CJI: जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई. मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो गया था. वरिष्ठता क्रम में अगला नाम जस्टिस गवई का था, जिस कारण जस्टिस खन्ना ने उनके नाम की सिफारिश की थी. जिनके नाम पर अंतिम मुहर लगने के बाद आज उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की पश्त दिलाई गई. हालांकि जस्टिस गवई का कार्यकाल केवल 7 महीनों का होगा.

शपथ ग्रहण से पहले मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में जस्टिस गवई ने बताया कि वे देश के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, जो उनके लिए गौरव की बात है. यह भी पढ़े: VIDEO: जस्टिस बी. आर. गवई बने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, शपथ के बाद मां के पैर छूकर लिए आशीर्वाद

#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu administers oath of office to Justice BR Gavai as the Chief Justice of India (CJI).

(Video Source: President of India/social media) pic.twitter.com/3J9xMbz3kw

— ANI (@ANI) May 14, 2025