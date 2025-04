Journalist Raghavendra Bajpai Murder Case: सीतापुर में पत्रकार की हत्या का खुलासा; मंदिर के पुजारी ने करवाया कत्ल, शर्मनाक राज छुपाने के लिए रची गई साजिश (Watch Video)

Journalist Raghavendra Bajpayee Murder case: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 34 दिन पहले हुए पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड का बड़ा खुलासा हुआ है. इस सनसनीखेज मामले की जड़ें सीधे एक मंदिर के पुजारी से जुड़ी हैं. पुलिस जांच में सामने आया है कि कारेदेव बाबा मंदिर के पुजारी शिवानंद उर्फ विकास राठौर ने चार शूटरों से पत्रकार की हत्या करवाई थी. दरअसल, पत्रकार राघवेंद्र ने पुजारी शिवानंद को एक लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. वो इस राज को सामने लाने वाले थे.

अपनी इज्जत बचाने के लिए पुजारी ने पहले अपने दो खास लोगों निर्मल सिंह और असलम गाजी को बताया. फिर सुपारी किलर बुलाकर इस जघन्य हत्या की साजिश रच दी.

