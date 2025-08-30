Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

रियासी, 30 अगस्त : जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में शुक्रवार रात दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां पर बादल फटने के कारण एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई. पूरा मामला रियासी के माहौर इलाके का है, जहां शुक्रवार रात बादल फटने की घटना हुई. बताया जा रहा है कि रात के समय एक परिवार अपने घर में सो रहा था. इस दौरान बादल फटने की वजह से आए मलबे में परिवार के लोग दब गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया और सभी शवों को बाहर निकाला.

स्थानीय विधायक माहौर मोहम्मद खुर्शीद ने पत्रकारों से बात करते हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा, "यह बहुत दुख की बात है. इतनी तेज बरसात और तूफान मैंने आज तक नहीं देखा है. मेरे क्षेत्र का एक मकान शुक्रवार रात को बादल फटने की चपेट में आ गया है. इसमें नजीर अहमद (करीब 37 वर्ष) और उनकी पत्नी वजीरा बेगम (करीब 35 वर्ष) के साथ-साथ दंपति के पांच बच्चे अपने मकान में सो रहे थे." यह भी पढ़ें : Mumbai Virar Building Collapsed: विरार इमारत हादसे में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 17 लोगों की गई थी जान

उन्होंने बताया, "इस दौरान रात में भीषण बारिश हुई और बादल फट गया. बादल फटने के बाद जितना भी मलबा था, पूरा का पूरा उनके मकान पर जा गिरा. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. सातों शव मलबे से निकाल लिए गए हैं."

खुर्शीद ने बताया, "इस हादसे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. इस हादसे पर जितना अफसोस किया जाए, उतना कम है. हादसे में जान गंवाने वाले लोग बहुत गरीब थे और रात में सोते हुए ही उनकी मौत हो गई. मैं घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भारी बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद हैं. भदौरा ब्रिज बह चुका है, सारी रोड बंद पड़ी हुई हैं. हम सरकार से उनको मदद दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और राहत बचाव कार्य तेज करेंगे. उनके परिवार में कोई बचा नहीं, लेकिन जो भी भाई-बहन होंगे, उनसे संपर्क करेंगे."