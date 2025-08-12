World Most Dangerous Cities: दुनिया के 25 सबसे खतरनाक शहर, जहां जाने से डरते हैं टूरिस्ट; विदेश यात्रा से पहले पढ़ें ये रिपोर्ट

25 World’s Most Dangerous Cities: अगर आप छुट्टियों में विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जरा संभल जाइए. दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जहां खूबसूरत नजारे और कल्चर तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही जान का खतरा भी मंडरा सकता है. वजह है वहां की बढ़ती हिंसा, लूटपाट, ड्रग्स से जुड़ी वारदातें और राजनीतिक अशांति. अमेरिका से लेकर अफ्रीका और एशिया तक, कई शहर ऐसे हैं जिनके नाम आए दिन क्राइम रिपोर्ट्स में सुर्खियों में रहते हैं. मसलन इक्वाडोर का दुरीन, मेक्सिको का तिजुआना और सिउदाद जुआरेज, वेनेजुएला का काराकस, और दक्षिण अफ्रीका का पीटरमेरिट्जबर्ग. यहां अपराध दर इतनी ज्यादा है कि स्थानीय लोग भी रात को अकेले बाहर निकलने से डरते हैं.

ये भी पढें: Indian Couple Attacked in Canada: कनाडा में भारतीय मूल के दंपति से अश्लील हरकत, जान से मारने की धमकी भी दी; नस्लभेदी हमले का VIDEO वायरल

दुनिया के 25 खतरनाक शहर

1. दुरीन, इक्वाडोर: यहां हत्या दर दुनिया में सबसे ज्यादा है और गैंगवार आम बात है. पर्यटकों के लिए दिन के उजाले में भी खतरा बना रहता है.

2. तिजुआना, मेक्सिको: ड्रग्स माफिया और हथियारबंद गिरोह यहां का रोज़ का किस्सा हैं. रात में निकलना बेहद जोखिम भरा है.

3. सिउदाद जुआरेज़, मेक्सिको: यहां की सड़कों पर गैंग शूटआउट और अपहरण के मामले आम हैं. स्थानीय लोग भी सतर्क रहते हैं.

4. कोलिमा, मेक्सिको: कभी शांत इलाका था, अब माफिया संघर्ष का अड्डा बन चुका है. यहां हत्या की दर बेहद ऊंची है.

5. अकापुल्को, मेक्सिको: समुद्र किनारे की खूबसूरती अब हिंसा की खबरों से ढक चुकी है. अपराधियों के डर से पर्यटन गिर चुका है.

6. कानकुन, मेक्सिको: बीच और पार्टी के लिए मशहूर, लेकिन कुछ इलाकों में माफिया टकराव से गोलीबारी तक हो जाती है.

7. काराकस, वेनेज़ुएला: यहां की अपराध दर इतनी ज्यादा है कि पुलिस भी हर जगह नहीं पहुंच पाती. जेबकतरी और लूट आम हैं.

8. पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी: गैंग हिंसा और सड़क अपराध यहां की सबसे बड़ी समस्या है. पर्यटकों को खास चेतावनी दी जाती है.

9. पीटरमेरिट्जबर्ग, दक्षिण अफ्रीका: डकैती और हिंसक झगड़े यहां आम हैं. रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं.

10. प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका: खूबसूरत सरकारी इमारतों के पीछे अपराध का अंधेरा छुपा है. यहां कार जैकिंग और लूटपाट आम है.

11. केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका: टूरिस्ट स्पॉट्स सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन कुछ मोहल्ले बेहद खतरनाक हैं.

12. काली, कोलंबिया: नशे के कारोबार और माफिया हिंसा ने इस शहर की छवि खराब कर दी है.

13. बोगोटा, कोलंबिया: यहां जेबकतरी और लूट आम है, खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर.

14. मानागुआ, निकारागुआ: राजनीतिक अशांति और अपराध की वजह से यह पर्यटकों के लिए मुश्किल जगह है.

15. सैन पेड्रो सुला, होंडुरास: एक समय में इसे दुनिया का हत्या राजधानी कहा जाता था. अभी भी खतरा बना हुआ है.

16. टेगुसिगाल्पा, होंडुरास: यहां सड़क अपराध और अपहरण के मामले गंभीर हैं.

17. किंग्स्टन, जमैका: बीच रिसॉर्ट्स के बाहर कुछ इलाके बेहद हिंसक हैं. गैंगवार आम है.

18. कराची, पाकिस्तान: राजनीतिक तनाव और अपराध ने इस शहर को असुरक्षित बना दिया है.

19. लागोस, नाइजीरिया: ठगी और लूटपाट यहां आम बात है, खासकर विदेशी पर्यटकों के साथ.

20. काहिरा, मिस्र: ऐतिहासिक स्मारकों के शहर में जेबकतरी और पर्यटक ठगी का खतरा रहता है.

21. ढाका, बांग्लादेश: भीड़भाड़ और अपराध का मेल पर्यटकों के लिए मुश्किलें बढ़ा देता है.

22. मनीला, फिलीपींस: कुछ इलाके सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी जगह गैंग अपराध और ठगी बड़ी समस्या है.

23. यांगून, म्यांमार: राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के कारण यहां माहौल तनावपूर्ण है.

24. रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील: बीच और कार्निवल के लिए मशहूर, लेकिन फेवेला इलाकों में अपराध दर खतरनाक है.

25. साल्वाडोर, ब्राज़ील: यहां गैंग हिंसा और चोरी की घटनाएं पर्यटकों को डरा सकती हैं.

हर शहर की सुरक्षा रिपोर्ट पढ़ना जरूरी

दुनिया में घूमने की जगहें बहुत हैं, लेकिन सुरक्षित सफर ही असली यादें देता है. खूबसूरत लोकेशन का आनंद तभी है जब आप बिना डर के उसे जी सकें. इसलिए अगली बार टिकट बुक करने से पहले, उस शहर की सुरक्षा रिपोर्ट जरूर पढ़ लें.

Disclaimer: यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. लेटेस्टली डॉट कॉम किसी की छवि खराब करने का इरादा नहीं रखता है.