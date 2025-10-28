PM Modi in Mumbai: इंडिया मैरीटाइम वीक कॉन्क्लेव के लिए 29 अक्टूबर को मुंबई आएंगे पीएम मोदी, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें डिटेल्स

PM Modi in Mumbai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मुंबई दौरे पर रहेंगे. वे इंडिया मैरीटाइम वीक (India Maritime Week) 2025 के दौरान आयोजित 'मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव' को संबोधित करेंगे और 'ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम' की अध्यक्षता भी करेंगे.इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस (Mumbai Traffic Police) ने गोरेगांव ईस्ट और उसके आसपास के इलाकों में कड़े ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए हैं.ट्रैफिक प्रतिबंध 27 से 31 अक्टूबर तक.
इंडिया मैरीटाइम वीक का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर तक गोरेगांव स्थित एनईएससीओ एग्ज़िबिशन सेंटर में किया जा रहा है। इस दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में अतिथि, उद्योगपति और वीवीआईपी शामिल होंगे.ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिदिन ट्रैफिक डायवर्जन प्रभावी रहेगा. ये भी पढ़े:Thane Ghodbunder Road News: घोडबंदर रोड पर मरम्मत कार्य के चलते 8–10 अगस्त के बीच भारी वाहनों की एंट्री पर बैन, जानें डायवर्जन रूट और अन्य ट्रैफिक डिटेल्स
नो एंट्री और रोड क्लोजर ज़ोन
मृणालताई गोर जंक्शन से नेस्को (NESCO) गैप तक सभी सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा.
केवल इमरजेंसी सेवाएं, वीवीआईपी काफिले और स्थानीय निवासी ही इन मार्गों से गुजर सकेंगे.
राम मंदिर रोड से नेस्को (NESCO) गैप की ओर दाहिना मोड़ बंद रहेगा.
हब मॉल से नेस्को (NESCO),जयकोच जंक्शन की सर्विस रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी.
वनवे
नेस्को (NESCO) गैप से मृणालताई गोर जंक्शन की दिशा में वाहनों की आवाजाही सिर्फ एकतरफा होगी.इसके विपरीत दिशा में किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
वैकल्पिक मार्गों की जानकारी
जो वाहन चालक राम मंदिर की दिशा से आ रहे हैं, वे निम्नलिखित रास्ते का उपयोग करें.मृणालताई गोर फ्लायओवर , महानंदा डेयरी ,वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे ,जयकोच जंक्शन ,जेवीएलआर जंक्शन.जेवीएलआर (JVLR) जंक्शन से आगे वाहन चालक,पवई की ओर जेवीएलआर (JVLR) रोड से, यामुख्य वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे से मुंबई शहर की दिशा में बढ़ सकते हैं.
इन स्थानों पर पूरी तरह से पार्किंग पर रोक
कार्यक्रम के दौरान भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कई क्षेत्रों को नो पार्किंग ज़ोन घोषित किया गया है.वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे नेस्को (NESCO) सर्विस रोड,घास बाजार, रोड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) सर्विस रोड दोनों ओर, ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल के पास की सर्विस रोड,महानंदा डेयरी, वनराई पुलिस स्टेशन, निरलॉन कंपनी और अशोक नगर क्षेत्र की सर्विस रोड पर पार्किंग पर रोक रहेगी.
नागरिकों से पुलिस की अपील
मुंबई (Mumbai) ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे डायवर्जन संकेतों का पालन करें,प्रतिबंधित मार्गों से बचें,और ट्रैफिक पुलिस व सोशल मीडिया पर जारी अपडेट्स पर भरोसा करें.