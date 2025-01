Channa Amphibius Rediscovered: 80 साल बाद दुर्लभ मछली 'चन्ना एम्फीबियस' की हुई खोज, जैव विविधता के लिए बड़ी उपलब्धि; जानें वन्यजीव शोधकर्ताओं ने क्या बताया

Channa Amphibius Rediscovered: भारत के हिमालयी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक खोज हुई है, जो जैव विविधता प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. करीब 80 साल बाद, वन्यजीव शोधकर्ता जयसिम्हन प्रभीनराज और तेजस ठाकरे (ठाकरे वाइल्डलाइफ फाउंडेशन) ने दुनिया की सबसे दुर्लभ और गुमशुदा मछली प्रजाति 'चन्ना ऐम्फीबियस' को फिर से खोज लिया है. यह मछली चेल नदी प्रणाली से 1840 में पहली बार दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बाद से यह मछली पूरी दुनिया में गुम हो गई थी और इसे विलुप्त मान लिया गया था.

शोधकर्ताओं ने जनवरी 31, 2025 को जूटैक्सा पत्रिका में इस महत्वपूर्ण खोज पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया है.

