क्या है PM विकसित भारत रोजगार योजना? युवाओं को कैसे मिलेंगे 15,000 रुपये, यहां जानें पूरी डिटेल

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान (Photo : X)

What is PM Viksit Bharat Employment Scheme? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. 15 अगस्त से 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' लागू हो गई है. इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. चलिए, इस योजना को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं.

PM विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?

यह सरकार की एक नई स्कीम है जिसका सीधा मकसद युवाओं को उनकी पहली नौकरी पाने में मदद करना है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियाँ नए और युवा लोगों को काम पर रखें. इसलिए, इस योजना में नौकरी करने वाले और नौकरी देने वाले, दोनों के लिए फायदे रखे गए हैं.

युवाओं को कैसे मिलेगा ₹15,000 का फायदा?

अगर आप अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं, तो यह योजना आपके लिए है. सरकार आपको ₹15,000 तक का बोनस देगी, जो आपकी सैलरी के अलावा होगा.

किसे मिलेगा: यह पैसा उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्टर हो रहे हैं. आपकी महीने की सैलरी ₹1 लाख तक होनी चाहिए.

यह पैसा उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्टर हो रहे हैं. आपकी महीने की सैलरी ₹1 लाख तक होनी चाहिए. पैसा कैसे मिलेगा: यह ₹15,000 आपको दो किस्तों में मिलेगा. पहली किस्त: नौकरी के 6 महीने पूरे होने के बाद. दूसरी किस्त: नौकरी के 12 महीने पूरे होने और एक फाइनेंशियल लिटरेसी (वित्तीय साक्षरता) प्रोग्राम पूरा करने के बाद.

यह ₹15,000 आपको दो किस्तों में मिलेगा. बचत की आदत: इस पैसे का एक हिस्सा कुछ समय के लिए आपके सेविंग अकाउंट में लॉक रहेगा, ताकि आपमें बचत करने की आदत भी बढ़े.

क्या आपको खुद अप्लाई करना होगा?

नहीं, और यही इस योजना की सबसे अच्छी बात है. आपको कहीं जाकर कोई फॉर्म नहीं भरना है.

कंपनी करेगी आपका काम: जिस कंपनी में आप अपनी पहली नौकरी ज्वाइन करेंगे, वही आपकी सारी जानकारी EPFO पोर्टल पर डालेगी. आपकी तैयारी: आपके पास अपना EPFO/UAN नंबर और आधार से लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट होना चाहिए. पैसा सीधे अकाउंट में: कंपनी जैसे ही आपकी सही जानकारी सरकार को भेजेगी, सरकार उसे वेरिफाई करेगी और बोनस का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेज देगी.

कंपनियों को क्या फायदा मिलेगा?

सरकार उन कंपनियों को भी इनाम देगी जो ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को नौकरी पर रखेंगी. अगर कोई कंपनी नए कर्मचारी रखती है (जिनकी सैलरी ₹1 लाख तक है), तो सरकार उस कंपनी को हर नए कर्मचारी के लिए दो साल तक हर महीने ₹3000 तक की मदद देगी. इससे कंपनियाँ और अधिक भर्तियाँ करने के लिए प्रोत्साहित होंगी.

इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें

यह योजना सिर्फ और सिर्फ पहली बार नौकरी करने वालों के लिए है.

नौकरी ज्वाइन करते समय आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए.

आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और NPCI से लिंक होना जरूरी है, ताकि पैसा आसानी से आ सके.

आपकी कंपनी को आपकी जॉइनिंग की जानकारी उसी महीने देनी होगी, जिस महीने आपने ज्वाइन किया है. अगर जानकारी गलत हुई, तो आपको और कंपनी दोनों को फायदा नहीं मिलेगा.

कुल मिलाकर, यह योजना युवाओं के लिए अपने करियर की शुरुआत करने का एक शानदार मौका है. इससे न केवल उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.