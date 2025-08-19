PMVBRY: युवाओं को पहली नौकरी पर मोदी सरकार दे रही है 15000 रुपये, रजिस्ट्रेशन ऐसे करें

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana

How to Register on PMVBRY Portal: देश के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में बड़ी खुशखबरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rojgar Yojana) की घोषणा की थी. अब यह योजना औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है, और इसका पोर्टल भी लाइव कर दिया गया है. यानी देशभर के युवा अब इस पोर्टल पर जाकर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और योजना का सीधा लाभ उठा सकते हैं. सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आर्थिक मदद देना और नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन प्रदान कर रोजगार के नए अवसर बढ़ाना है.

क्या है योजना?

यह योजना लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई है. सरकार का लक्ष्य है, कि इसके जरिए देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां क्रिएट की जाएं. इस योजना का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) के अधीन आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाएगा. योजना की अवधि 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2027 तक तय की गई है, यानी दो साल तक युवा और नियोक्ता दोनों इससे लाभ उठा सकेंगे.

युवाओं को ऐसे मिलेंगे 15,000 रुपये

पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी. यह राशि युवाओं को दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. इसके लिए भुगतान प्रक्रिया आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer) मोड से की जाएगी, ताकि पैसा सुरक्षित और सीधे लाभार्थी तक पहुंच सके.

नियोक्ताओं को भी मिलेगा फायदा

नए कर्मचारियों को नौकरी देने वाले कंपनियों और नियोक्ताओं को भी इस योजना के तहत प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार उन्हें प्रति कर्मचारी अधिकतम 3,000 रुपये प्रति माह तक की आर्थिक मदद देगी. यह राशि सीधे नियोक्ता के पैन (PAN) से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि उन्हें तुरंत और पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सके.

रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं और नियोक्ताओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in की वेबसाइट पर जाएं.

पोर्टल पर जाकर ‘रजिस्ट्रेशन’ विकल्प को चुनें.

पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को अपना आधार नंबर और जरूरी विवरण भरकर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) बनाना होगा.

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाने के लिए उमंग ऐप (UMANG App) पर उपलब्ध फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) का इस्तेमाल करना होगा.

नियोक्ता (Employers) भी पोर्टल पर अपनी कंपनी की जानकारी और पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

सफल पंजीकरण के बाद युवा और नियोक्ता दोनों योजना का लाभ उठा पाएंगे.

योजना का मकसद

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद देश में ज्यादा से ज्यादा नई नौकरियां सृजित करना और युवाओं को रोजगार के साथ आर्थिक मजबूती देना है. खासतौर पर यह योजना विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) में रोजगार बढ़ाने पर जोर देती है. इसके अलावा, योजना का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता (Employability) बढ़ाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना भी है, ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.