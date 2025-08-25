Ladki Bahen Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहन योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़ी तैयारी, होगी E-KYC!

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahen Yojana Update: महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया गया था. हालांकि, इस योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं. कई मामलों में न केवल महिलाएं, बल्कि पुरुष भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार ने E-KYC का एलन किया हैं

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए E-KYC का आदेश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है.उन्होंने सभी लाभार्थियों की E-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया अनिवार्य करने का आदेश दिया है. इस प्रक्रिया के माध्यम से यह जांच की जाएगी कि कौन-कौन से लोग गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में कोई लाभार्थी अपात्र पाया गया, तो उसका खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा. यह भी पढ़े: Maharashtra Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना पर बड़ा अपडेट, 8 लाख महिलाओं की राशि में कटौती के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार की सफाई; बोले योजना नहीं होगी बंद

जांच में खामी पाए जाने पर लिस्ट होंगे बाहर

सीएम का बयान: "कुछ लोग इस योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। हमारा मकसद है कि यह सहायता केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे। जांच पूरी होने के बाद अवैध दावेदारों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा.

अनियमितताओं का खुलासा

हाल ही में हुए एक ऑडिट में कई चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई हैं. योजना के तथ केवल महिलाओं को लाभ मिलना था, लेकिन 14,298 पुरुषों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 10 महीनों में 21.44 करोड़ रुपये का लाभ लिया.

26.34 लाख अपात्र लाभार्थी

इस योजना में कुल 26.34 लाख अपात्र लाभार्थी है. जिनमें पुरुष और अपात्र महिलाएं शामिल हैं, इस योजना का लाभ उठा रहे थे. इनमें से कई परिवारों में दो से अधिक महिलाएं लाभ ले रही थीं. जांच के बाद उनके भी खाते बंद होंगे