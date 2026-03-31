Ladki Bahin Yojana e-KYC Last Date Today: लाड़की बहन योजना ई-केवाईसी सुधार का आज आखिरी मौका, चूक गए तो रुक सकती है अगली किस्त

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Ladki Bahin Yojana e-KYC Last Date Today: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' का लाभ ले रही महिलाओं के लिए आज, 31 मार्च 2026, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है. सरकार द्वारा ई-केवाईसी (e-KYC) और आवेदन में सुधार के लिए दी गई समयसीमा आज समाप्त हो रही है. यदि किसी लाभार्थी ने अब तक अपनी तकनीकी त्रुटियों को ठीक नहीं किया है या ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो उन्हें भविष्य में मिलने वाली 1,500 रुपये की मासिक सहायता से हाथ धोना पड़ सकता है.

क्यों जरूरी है आज की समयसीमा?

योजना शुरू होने के बाद कई पात्र लाभार्थियों ने ई-केवाईसी के दौरान गलती से गलत विकल्प चुन लिए थे, जिसके कारण उनके बैंक खातों में पैसे आना बंद हो गए थे. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे ने स्पष्ट किया है कि यह सुधार की अंतिम कड़ी है और इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा. यानी 31 मार्च यानी आज जिन महिलाओं के e-KYC में गलती हुई है. उनके पास अभी भी समय है वे आज रात 12 बजे तक सुधार कर सकती हैं. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: महाराष्ट्र में लाड़की बहनों को ई-केवाईसी सुधार के लिए 31 लास्ट डेट, रुकें हुए पैसे पाने का आखिरी मौका

71 लाख महिलाएं हो सकती हैं बाहर

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, ई-केवाईसी और सत्यापन की प्रक्रिया के चलते लाभार्थियों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है. शुरुआत में लगभग 2.47 करोड़ पंजीकृत महिलाओं में से अब केवल 1.76 करोड़ के करीब ही पात्र मानी जा रही हैं. लगभग 71 लाख महिलाएं, जिन्होंने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया या जो अपात्र पाई गईं, वे इस सूची से बाहर हो सकती हैं.

क्या करें यदि आपकी किस्त रुकी हुई है?

यदि आपका आवेदन स्वीकृत (Approved) है लेकिन बैंक खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं जिन्हें आज ही ठीक किया जाना चाहिए:

आधार लिंकिंग: आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (DBT Enabled) होना अनिवार्य है.

नाम में विसंगति: आधार कार्ड और बैंक पासबुक पर नाम एक समान होना चाहिए.

गलत विकल्प का चयन: ई-केवाईसी पोर्टल पर जानकारी अपडेट करते समय सुनिश्चित करें कि आपने सभी विवरण सही भरे हैं.

सुधार की ऑनलाइन प्रक्रिया

लाभार्थी महिलाएं घर बैठे आधिकारिक पोर्टल या ऐप के माध्यम से सुधार कर सकती हैं:

आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं. अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें. 'Update KYC' या 'Check Status' विकल्प पर जाकर त्रुटियों को सुधारें. आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) की प्रक्रिया को पूरा कर सबमिट करें.

पेंडिंग किस्तों का मिलेगा लाभ

राहत की बात यह है कि जो महिलाएं आज अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लेंगी, उन्हें उनकी रुकी हुई रुकी किस्तें (Pending Installments) भी दी जाएंगी. सूत्रों के अनुसार, सफल सत्यापन के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में फरवरी और मार्च की संयुक्त राशि लाभार्थियों के खाते में जमा की जा सकती है.

प्रशासन ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की तकनीकी भीड़ से बचने के लिए तुरंत अपनी प्रक्रिया पूरी करें.