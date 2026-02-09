Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट, 31 मार्च तक e-KYC सुधार की प्रक्रिया पूरी करें

E-KYC Update

Ladki Bahin Yojana e-KYC Update: महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे (Women and Child Development Minister Aditi Tatkare) के अनुसार, जिन महिलाओं के e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) में तकनीकी त्रुटियां थीं या जानकारी गलत दर्ज हो गई थी, वे अब 31 मार्च 2026 तक अपने विवरण में सुधार कर सकती हैं. यह उन महिलाओं के लिए आखिरी मौका है जिनकी 1,500 रुपये की मासिक सहायता राशि e-KYC की समस्याओं के कारण रुक गई थी.

सुधार के लिए मिला दूसरा अवसर

इस योजना के तहत कई पात्र महिलाओं ने शिकायत की थी कि e-KYC प्रक्रिया के दौरान गलत लिंग श्रेणी (Gender Category) चुनने, आधार विवरण मेल न खाने या बैंकिंग त्रुटियों की वजह से उन्हें लाभ मिलना बंद हो गया था. सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सुधार के लिए एक "फाइनल विंडो" खोलने का फैसला किया है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहनों को बड़ी खुशखबरी, संभाजीनगर में चुनाव प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम शिंदे बोले; महिलाओं को जल्द ही मिलेंगे 2100 रुपये

मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया कि विभाग का लक्ष्य हर पात्र महिला तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 2026-27 के वित्तीय चक्र के लिए ऑडिट शुरू होने से पहले यह रिकॉर्ड अपडेट करने का अंतिम अवसर होगा.

e-KYC अपडेट कैसे करें?

लाभार्थी अपनी जानकारी में सुधार आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं. प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं. लॉगिन: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके साइन-इन करें. सुधार लिंक: होमपेज पर "e-KYC सुधार का अवसर" (Correction Opportunity for e-KYC) वाले बैनर या लिंक पर क्लिक करें. OTP सत्यापन: अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर अंतिम सबमिशन पूरा करें.

जरूरी जानकारी: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न उत्तर किसे e-KYC करना जरूरी है? हर पंजीकृत लाभार्थी को 1,500 रुपये का लाभ जारी रखने के लिए इसे पूरा करना अनिवार्य है. बैंक खाता लिंक न होने पर क्या होगा? यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो e-KYC फेल हो जाएगा. इसे बैंक जाकर पहले लिंक कराएं. क्या ऑफलाइन सुधार संभव है? हाँ, आप सेतु सुविधा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी सेविका की मदद ले सकते हैं. क्या इसके लिए कोई शुल्क है? नहीं, e-KYC सुधार की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है.

रुकी हुई किस्तों पर क्या होगा असर?

फरवरी और मार्च की जिन लाभार्थियों की किस्तें सत्यापन के कारण रुकी हुई हैं, उन्हें e-KYC सफल होते ही जारी कर दिया जाएगा. तालुका स्तर की समिति द्वारा सुधार को मंजूरी मिलते ही बकाया राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से एकमुश्त जमा की जाएगी.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 31 मार्च की समय सीमा चूकने पर लाभार्थी का नाम डेटाबेस से हमेशा के लिए हटाया जा सकता है, क्योंकि सरकार फर्जी या डुप्लीकेट प्रविष्टियों को सिस्टम से बाहर करने की तैयारी में है.