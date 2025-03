Indian Economy GDP Growth Rate: भारत की आर्थिक विकास दर में उछाल, तीसरी तिमाही में 6.2% की ग्रोथ दर्ज; मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुस्ती बरकरार (Watch Video)

Indian Economy GDP Growth Rate: भारत की अर्थव्यवस्था में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान मजबूती देखने को मिली है. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की GDP इस तिमाही में 6.2% की दर से बढ़ी है, जो पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 5.6% थी. सरकार और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी, निर्यात में सुधार और कृषि क्षेत्र की मजबूती ने आर्थिक वृद्धि को रफ्तार दी है. सरकारी खर्च में 8.3% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछली तिमाही में यह 3.8% थी.

वहीं, निजी उपभोग व्यय (कंजम्प्शन स्पेंडिंग) 6.9% बढ़ा, जो पिछले तीन महीनों में 5.9% था. इससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था में मांग और उपभोक्ता विश्वास दोनों बढ़ रहे हैं.

#WATCH | Delhi | On GDP grows 6.2% in Q3, Chief Economist at Infomerics India, Dr Manoranjan Sharma says, "We see this number in a positive light because if you recall the last quarter numbers came it 5.4 per cent... There seems to be a broad-based pickup in economic activities,… pic.twitter.com/TiEKQNeTjR

— ANI (@ANI) March 1, 2025