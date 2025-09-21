How to Check ITR Refund: क्या आपका भी Income Tax रिफंड अभी तक नहीं आया? जानें देरी की वजह और स्टेटस चेक करने का तरीका

Income Tax Refund

Income Tax Refund Status 2025: आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. ज्यादातर करदाता अब अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. कई लोगों को रिफंड मिल गया है, जबकि कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर रिफंड 7 से 10 दिनों के भीतर जमा हो जाते हैं, लेकिन इस बार ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Filing Portal) पर तकनीकी समस्याएं, बड़े रिफंड और छूट के दावों की कड़ी जांच देरी का कारण बन रही है.

ये भी पढें: क्या ITR दाखिल करने की Last Date सच में बढ़ गई है? जानें सच्चाई और आयकर रिटर्न भरने की सही डेडलाइन

अपना रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?

Income Tax Refund Status चेक करना बहुत आसान है.

आयकर विभाग की e-Filing Website पर जाएं

यहां अपने पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें.

अब 'View Filed Returns' सेक्शन में जाएं.

यहां Assessment Year 2025-26 चुनते ही स्टेटस दिखेगा.

अगर रिफंड अभी भी प्रक्रियाधीन है

अगर आपकी रिफंड स्थिति 'प्रोसेसिंग' दिखाई दे रही है, तो पहले सुनिश्चित करें कि आपका ITR e-Verify हो गया है. अगर E-Verify पूरा नहीं हुआ है, तो रिफंड जारी नहीं किया जाता है. आप फॉर्म 26AS का उपयोग करके यह भी जांच सकते हैं कि आपके खाते में Refund Entry Updates हुई है या नहीं.

अगर कोई महत्वपूर्ण देरी हो रही है, तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, अपनी आईटीआर रसीद, बैंक विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें. आयकर विभाग का हेल्पडेस्क भी करदाताओं की सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है.