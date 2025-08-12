MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोकण लॉटरी का 13 अगस्त को आखिरी दिन, housing.mhada.gov.in पर जल्द करें आवेदन

MHADA Konkan Lottery 2025: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के कोंकण बोर्ड ने ठाणे, वसई, पालघर, कुलगांव-बदलापुर और सिंधुदुर्ग (ओरोस) जैसे क्षेत्रों में कुल 5,285 फ्लैट्स और 77 प्लॉट्स के लिए लॉटरी निकालने जा रही हैं. जिन घरों के आवेदन लिए कल यानी 13 अगस्त को आखिरी दिन हैं. ऐसे में जो इच्छुक उम्मीदवार इन फ्लैट्स और प्लॉट्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास अभी भी समय है. वे म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह भी पढ़े: MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोंकण बोर्ड की 5,000 से ज्यादा घरों के लिए लॉटरी, जानें आवेदन की अंतिम डेट सहित दस्तावेज़ से जुड़ी अन्य डिटेल्स
housing.mhada.gov.in पर करें आवेदन
इच्छुक आवेदक म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. मांगे गए जरूरी दस्तावेज़ में:
-
डोमिसाइल सर्टिफिकेट (महाराष्ट्र निवासी प्रमाण)
-
निवास प्रमाण (जैसे बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर ID)
-
आय प्रमाण पत्र
-
आधार कार्ड और पैन कार्ड
-
बैंक खाता विवरण
-
पासपोर्ट साइज फोटो
-
यदि लागू हो, तो जाति प्रमाण पत्र या अन्य विशेष कोटे से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।
भुगतान की अंतिम तिथि 14 अगस्त
आवेदन के बाद EMD भुगतान की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 है, जिसे ऑनलाइन माध्यम या RTGS/NEFT के जरिए जमा किया जा सकता है.
इन जिलों में में बने हैं ये प्रमुख घर
ये प्रमुख घर ठाणे, वसई, पालघर, कुलगांव-बदलापुर, सिंधुदुर्ग (ओरोस), कल्याण, टिटवाला में बने हैं.
आवेदन से जुड़ी अन्य डिटेल्स:
-
प्रारंभिक पात्र सूची जारी: 21 अगस्त 2025 (शाम 6 बजे)
-
आपत्तियाँ दर्ज करने की अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2025 (शाम 6 बजे)
-
अंतिम पात्रता सूची जारी: 1 सितंबर 2025 (शाम 6 बजे)
-
लकी ड्रा का आयोजन: 3 सितंबर 2025, सुबह 10 बजे
-
स्थान: डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह, ठाणे
-
नतीजे की सूचना: SMS, ईमेल, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जाएगी
लकी ड्रा के बाद की प्रक्रिया:
लॉटरी जीतने वाले सफल आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फ्लैट या प्लॉट की चाबी सौंपी जाएगी. चाभी सौंपने से पहले लॉटरी जीतने वाले आवेदकों को कुछ फीसदी रकम भरनी होगी. जिसके बाद उन्हें लोन के लिए प्रोसेस करना करना पड़ेगा.