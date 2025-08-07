MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोंकण बोर्ड की 5,000 से ज्यादा घरों के लिए लॉटरी, जानें आवेदन की अंतिम डेट सहित दस्तावेज़ से जुड़ी अन्य डिटेल्स

MHADA Konkan Lottery 2025: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के कोंकण बोर्ड ने ठाणे, वसई, पालघर, कुलगांव-बदलापुर और सिंधुदुर्ग (ओरोस) जैसे क्षेत्रों में कुल 5,285 फ्लैट्स और 77 प्लॉट्स के लिए लॉटरी निकालने जा रही हैं. जिन घरों और प्लाट्स के लिए लॉटरी प्रक्रिया 14 जुलाई 2025 से शुरू है. अब तक 30,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. फिलहाल अभी भी आवेदन आ रहे हैं.
housing.mhada.gov.in पर करें आवेदन
इच्छुक आवेदक म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 (रात 11:59 बजे) निर्धारित की गई है. वहीं, EMD भुगतान की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 है, जिसे ऑनलाइन माध्यम या RTGS/NEFT के जरिए जमा किया जा सकता है. यह भी पढ़े: MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोकण बोर्ड के 5,285 घरों के लिए लॉटरी; 13 अगस्त को हैं लास्ट डेट, housing.mhada.gov.in पर जल्द करें आवेदन
आवेदन से जुड़ी अन्य डिटेल्स
-
प्रारंभिक पात्र सूची जारी: 21 अगस्त 2025 (शाम 6 बजे)
-
आपत्तियाँ दर्ज करने की अंतिम तिथि: 25 अगस्त 2025 (शाम 6 बजे)
-
अंतिम पात्रता सूची जारी: 1 सितंबर 2025 (शाम 6 बजे)
-
लकी ड्रा का आयोजन: 3 सितंबर 2025, सुबह 10 बजे
-
स्थान: डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह, ठाणे
-
नतीजे की सूचना: SMS, ईमेल, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जाएगी.
-
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
-
डोमिसाइल सर्टिफिकेट (महाराष्ट्र निवासी प्रमाण)
-
निवास प्रमाण (जैसे बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर ID आदि)
-
आय प्रमाण पत्र
-
आधार कार्ड और पैन कार्ड
-
बैंक खाता विवरण
-
पासपोर्ट साइज फोटो
-
यदि लागू हो, तो जाति प्रमाण पत्र या अन्य विशेष कोटे से संबंधित दस्तावेज़
पात्रता मानदंड:
-
आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए
-
न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए (आपके ड्राफ्ट में गलती से 15 वर्ष लिखा था, सही मानक 18 वर्ष है)
-
आवेदक की मासिक आय और पात्र फ्लैट का कार्पेट एरिया
|श्रेणी
|मासिक आय
|पात्र कार्पेट एरिया
|EWS
|₹25,000 तक
|30 वर्ग मीटर तक
|LIG
|₹25,001 – ₹50,000
|60 वर्ग मीटर तक
|MIG
|₹50,001 – ₹75,000
|90 वर्ग मीटर तक
|HIG
|₹75,001 से अधिक
|110 वर्ग मीटर तक
लॉटरी के तहत उपलब्ध यूनिट्स:
-
565 यूनिट्स – 20% समावेशी आवास योजना
-
3,002 यूनिट्स – 15% एकीकृत शहरी आवास योजना
-
1,677 यूनिट्स – कोंकण बोर्ड आवास योजना (इनमें से 41 फ्लैट्स 50% किफायती श्रेणी में)
-
77 प्लॉट्स – सिंधुदुर्ग (ओरोस) और कुलगांव-बदलापुर क्षेत्र में
यहां बने हैं ये घर:
ये आवासीय इकाइयाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में बने हैं. ये प्रमुखे घर मुंबई से कुछ किलोमीटर दूसर हैं. जहां ट्रेन के साथ ही सड़क के रास्ते सफ़र किया जा सकता हैं.
-
ठाणे
-
वसई
-
पालघर
-
कुलगांव-बदलापुर
-
सिंधुदुर्ग (ओरोस)
-
कल्याण
-
टिटवाला
लकी ड्रा के बाद की प्रक्रिया:
लॉटरी जीतने वाले सफल आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फ्लैट या प्लॉट की चाबी सौंपी जाएगी. वहीं, असफल आवेदकों को उनकी डिपॉजिट राशि कुछ दिनों के भीतर वापस लौटा दी जाएगी.