PF Balance Calculation Update: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बिना लॉगिन के मिनटों में जानें अपना पीएफ बैलेंस, EPFO ने बताए 3 आसान तरीके

Employees’ Provident Fund Organisation Logo | Representative Image (Photo Credits: Facebook)

PF Balance Calculation Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए सेवाओं को अधिक सुलभ बना दिया है. अब पीएफ खाताधारकों को अपना बैलेंस जानने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर लंबे लॉगिन और पासवर्ड की जरूरत नहीं है. संगठन ने तकनीक का विस्तार करते हुए मिस्ड कॉल, एसएमएस (SMS) और उमंग (UMANG) ऐप जैसे विकल्प दिए हैं. ये सुविधाएं उन कर्मचारियों के लिए बेहद मददगार हैं जो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या जिनके पास इंटरनेट की सीमित पहुंच है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन "नो-लॉगिन" सेवाओं से वित्तीय पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है. यह भी पढ़े: UPI-Based Withdrawals For PF: EPFO का बड़ा तोहफा! अब UPI से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, अप्रैल 2026 से शुरू होगी सेवा; जानें पूरी प्रक्रिया

1-मिस्ड कॉल सर्विस

पीएफ बैलेंस चेक करने का सबसे सरल और लोकप्रिय तरीका 'मिस्ड कॉल' सेवा है. इसके लिए आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से केवल एक कॉल करना होता है.

नंबर: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 99660-44425 या 77382-99899 पर कॉल करें.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से या पर कॉल करें. प्रक्रिया: दो रिंग के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी और यह पूरी तरह निःशुल्क है.

दो रिंग के बाद कॉल अपने आप कट जाएगी और यह पूरी तरह निःशुल्क है. परिणाम: कॉल कटने के कुछ ही सेकंड बाद आपको ईपीएफओ से एक एसएमएस प्राप्त होगा. इसमें आपका नाम, जन्म तिथि, अंतिम योगदान और कुल बैलेंस का विवरण होगा.

2-SMS के जरिए बैलेंस चेक करें

यदि आप लिखित विवरण चाहते हैं, तो ईपीएफओ की समर्पित एसएमएस सेवा का उपयोग कर सकते हैं. इस सेवा की खासियत यह है कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

फॉर्मेट: अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर 'EPFOHO UAN ENG' टाइप करें और इसे 77382-99899 पर भेज दें.

अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें और इसे पर भेज दें. भाषा विकल्प: यदि आप हिंदी में जानकारी चाहते हैं, तो मैसेज के अंत में 'ENG' की जगह 'HIN' लिखें (जैसे: EPFOHO UAN HIN).

यदि आप हिंदी में जानकारी चाहते हैं, तो मैसेज के अंत में 'ENG' की जगह 'HIN' लिखें (जैसे: EPFOHO UAN HIN). यह सेवा अंग्रेजी और हिंदी के अलावा पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी उपलब्ध है.

3-उमंग ऐप से चेक करें बैलेंस

जो कर्मचारी अपने पीएफ खाते का विस्तृत इतिहास देखना चाहते हैं, उनके लिए उमंग ऐप एक बेहतरीन विकल्प है. यह सरकार द्वारा संचालित एक एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन है.

लॉगिन: ऐप इंस्टॉल करने के बाद 'EPFO' सेक्शन में जाएं. यहां आपको केवल अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करना होगा.

ऐप इंस्टॉल करने के बाद 'EPFO' सेक्शन में जाएं. यहां आपको केवल अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करना होगा. फायदे: इस ऐप के जरिए आप अपनी पूरी पीएफ पासबुक देख सकते हैं, पिछले दावों (Claims) की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि आपके नियोक्ता ने हर महीने कितना अंशदान जमा किया है.

महत्वपूर्ण शर्तें

इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है. सबसे पहले, आपका यूएएन (UAN) सक्रिय होना चाहिए और वह आपके वर्तमान मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए. इसके अलावा, ईपीएफओ डेटाबेस में आपका आधार (Aadhaar), पैन (PAN) और बैंक विवरण अपडेट होना चाहिए. यदि ये विवरण अपडेट नहीं हैं, तो सिस्टम सुरक्षा कारणों से एसएमएस या मिस्ड कॉल का जवाब नहीं दे पाएगा. यह डिजिटल पहल भारत के कार्यबल को उनके वित्तीय भविष्य पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.