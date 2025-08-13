भाजपा का 'वोट चोरी' पर कड़ा जवाब, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सीटों पर चुनाव में गड़बड़ी का लगाया आरोप

(Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 13 अगस्त : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा ने राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है. भाजपा ने कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड और डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्रों में लाखों संदिग्ध मतदाताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं.

भाजपा ने 'घुसपैठिया वोट बैंक' से वोट चोरी का आरोप लगाया है. उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सीटों का आंकड़ा जारी किया है. इसमें बताया गया कि राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 2,00,089 संदिग्ध मतदाताओं की सूची सामने आई है, जिसमें 19,512 डुप्लिकेट मतदाता, 71,977 फर्जी पते वाले मतदाता, 15,853 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 92,747 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं. यह भी पढ़ें : MHADA Mumbai Lottery 2025: मुंबई में सस्ती दुकानों के लिए भी मौका, घर के साथ खरीदें अपनी खुद की शॉप; आवेदन समेत जानें अन्य डिटेल्स

इसके अलावा, अखिलेश यादव की संसदीय सीट कन्नौज में कुल 2,91,798 संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की गई है, जिसमें 16,163 डुप्लिकेट मतदाता, 1,53,919 फर्जी पते वाले मतदाता, 25,772 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 74,531 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस सीट से 1,70,922 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में 93,499 संदिग्ध मतदाताओं का पता चला है. इनमें 20,438 डुप्लिकेट मतदाता, 17,450 फर्जी पते वाले मतदाता, 4,246 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 51,365 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं.

सपा सांसद डिंपल यादव की लोकसभा सीट मैनपुरी में 2,55,914 संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की गई है, जिसमें 14,088 डुप्लिकेट मतदाता, 1,76,078 फर्जी पते वाले मतदाता, 16,216 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 49,532 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं. इस सीट से डिंपल यादव ने 2,21,639 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी. इसके अलावा, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट पर 2,59,779 संदिग्ध मतदाताओं का खुलासा हुआ है. इनमें 3,613 डुप्लिकेट मतदाता, 1,55,365 फर्जी पते वाले मतदाता, 290 फर्जी रिश्तेदार वाले मतदाता, 43,947 मिश्रित परिवार वाले मतदाता और 56,564 सामूहिक रूप से जोड़े गए मतदाता शामिल हैं.