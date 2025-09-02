Bank Holiday: बुधवार 3 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे या खुले? जानिये क्या कहती है RBI की हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday: अक्सर त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि बैंक पूरे देश में बंद रहेंगे या सिर्फ कुछ राज्यों में. इसी बीच 3 सितंबर 2025 (बुधवार) को लेकर भी यही सवाल सामने आ रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, 3 सितंबर को कर्मा पूजा के अवसर पर बैंक हॉलिडे घोषित किया गया है. लेकिन यह छुट्टी सिर्फ झारखंड राज्य में लागू होगी.
झारखंड और रांची सहित सभी जिलों में 3 सितंबर को पब्लिक और प्राइवेट, दोनों तरह के बैंक बंद रहेंगे. देश के बाकी हिस्सों में बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे और कामकाज जारी रहेगा.
डिजिटल बैंकिंग रहेगी चालू
अगर आप झारखंड में रहते हैं और बैंक बंद रहने से परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं. नेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और NEFT/RTGS जैसी ऑनलाइन सेवाएं 24x7 उपलब्ध रहेंगी. इसलिए जरूरी काम डिजिटल तरीकों से किए जा सकते हैं.
इस हफ्ते और कब बंद रहेंगे बैंक?
- 4 सितंबर (गुरुवार): फर्स्ट ओणम (कोच्चि और तिरुवनंतपुरम)
- 5 सितंबर (शुक्रवार): ईद-ए-मिलाद
- 6 सितंबर (शनिवार): ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)
- 7 सितंबर (रविवार): साप्ताहिक अवकाश
बैंक की छुट्टियों की तारीखों की जानकारी आपके बैंक जाने और अन्य वित्तीय लेन-देन की योजना बनाने में बहुत मददगार हो सकती है. इससे आपको बैंक के तमाम काम और लेन-देन को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगी.