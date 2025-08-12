Bank Holiday: इस सप्ताह चार दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक करें हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday

Bank Holiday List: अगस्त का महीना त्योहारों और छुट्टियों से भरा हुआ है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2025 के लिए बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी किया है, जिसके मुताबिक इस हफ्ते चार दिन बैंक बंद रहेंगे. इस सप्ताह 4 दिन बैंक हॉलिडे हैं, जिनमें राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहार और क्षेत्रीय उत्सव शामिल हैं. हालांकि, छुट्टियों की तारीखें राज्यों के हिसाब से अलग हो सकती हैं. इन छुट्टियों में स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे मौकों के अलावा शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं.

यहां चेक करें इस सप्ताह की बैंक हॉलिडे लिस्ट...

इस हफ्ते की बैंक छुट्टियों का शेड्यूल

13 अगस्त (बुधवार): मणिपुर की राजधानी इंफाल में (देशभक्त दिवस) Patriot’s Day के कारण बैंक बंद रहेंगे.

15 अगस्त (शुक्रवार): पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी, साथ ही पारसी नववर्ष (शहेनशाही) और जन्माष्टमी के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

16 अगस्त (शनिवार): अहमदाबाद, भोपाल, रांची, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, रायपुर, शिलांग, जम्मू, श्रीनगर और विजयवाड़ा समेत कई शहरों में जन्माष्टमी (श्रावण वद-8) और कृष्ण जयंती पर बैंक बंद रहेंगे.

17 अगस्त (रविवार): पूरे देश में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी.

बैंक बंद होने पर क्या करें?

ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहती हैं.

ATM से कैश निकाला जा सकता है.

UPI और बैंकिंग ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर और बिल पेमेंट किए जा सकते हैं.

RBI तय करता है बैंक हॉलिडे

RBI हर साल Negotiable Instruments Act के तहत छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है, जिसमें चेक और प्रोमिसरी नोट जैसे वित्तीय दस्तावेजों से जुड़े लेन-देन इन दिनों संभव नहीं होते. यह लिस्ट राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर तय की जाती है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जरूरतों का ध्यान रखा जाता है.