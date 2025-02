Mumbai Fir Video: मुंबई के मरीन लाइन्स में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप

मुंबई: मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में शनिवार दोपहर एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई. यह घटना मरीन चेंबर्स नामक इमारत में हुई, जो ज़ाफर होटल के पास स्थित है.

कैसे हुआ हादसा?आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, आग दोपहर करीब 12:30 बजे लगी. यह आग इमारत के पांचवें मंजिल के एक फ्लैट तक सीमित थी. आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई.

दमकल विभाग की कार्रवाईसूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया. दमकलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग को फैलने से रोका और जल्द ही स्थिति को काबू में कर लिया.

@richapintoi @janaksanghvi17 @mumbaimatterz @mybmc @mybmcWardC @mybmcInfra @RonakBairai

Fire at Marine Lines East near Bombay Hospital. Residents have been evacuated. Fire Brigade efforts are on to control. This is Marine Chambers near Gol Masjid. pic.twitter.com/0w1EBZrYHR

— Ed (@EdelbertFernan1) February 22, 2025