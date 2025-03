India’s Got Latent Row: रणवीर अल्लाहबादिया 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद के सिलसिले में गुवाहाटी पुलिस के सामने हुए पेश

रणवीर अल्लाहबादिया (Ranveer Allahbadia), जिन्हें उनके यूट्यूब यूजरनेम बीयरबाइसेप्स (BeerBiceps) के नाम से जाना जाता है हाल ही में असम के गुवाहाटी पुलिस कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच ऑफिस में 'इंडियाज गॉट लेटेंट शो' पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में पेश हुए. अपूर्व मुखीजा (Apoorva Mukhija), रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी (Ashish Chanchlani) सभी उस विवाद में शामिल थे, जो तब शुरू हुआ जब अल्लाहबादिया ने माता-पिता और सेक्स के बारे में अश्लील कमेंट किए. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम दोनों ही भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में से थे, जिनका इस्तेमाल उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में किया गया था. यह भी पढ़ें: रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना समेत इन लोगों पर असम में FIR दर्ज, CM हिमंत ने दी जानकारी

रणवीर अल्लाहबादिया और अपूर्वा मुखीजा दोनों ने आरोपों से इनकार करने और जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के समक्ष सार्वजनिक रूप से पेश हुए. आयोग ने उनसे घंटों पूछताछ की और उनके बयां को ध्यान से नोट किया. गुवाहाटी अपराध शाखा ने 27 फरवरी को आशीष चंचलानी से पूछताछ की.

इससे पहले, रणवीर अल्लाहबादिया ने अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा, "मेरी टिप्पणी न केवल अनुचित थी, बल्कि यह फनी भी नहीं थी. कॉमेडी मेरी विशेषता नहीं है. मैं यहां केवल माफ़ी मांगने आया हूं. आप में से कई लोगों ने पूछा, क्या मैं अपने स्टेज का उपयोग इस तरह करना चाहता हूं और जाहिर है कि मैं इसका उपयोग इस तरह नहीं करना चाहता.

I shouldn’t have said what I said on India’s got latent. I’m sorry. pic.twitter.com/BaLEx5J0kd

— Ranveer Allahbadia (@BeerBicepsGuy) February 10, 2025