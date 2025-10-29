Indian Stock Market: हरे निशान में खुले सेंसेक्स-निफ्टी, बाजार को फेड से पॉजिटिव खबर मिलने की उम्मीद
Stock Market Holidays (Photo : X)

मुंबई, 29 अक्टूबर : भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) बुधवार को हरे निशान में बढ़त के साथ खुला. सुबह के कारोबार में निफ्टी मेटल, आईटी, पीएसयू बैंक, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स में खरीदारी देखी जा रही थी. सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर सेंसेक्स 202 अंक या 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,830.28 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी 70.75 अंक या 0.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,006.95 स्तर पर बना हुआ था. सुबह के कारोबार के निफ्टी बैंक 28.40 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,185.70 पर था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 40.85 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के बाद 59,724.50 पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 63.20 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,344.40 स्तर पर था.

निफ्टी को लेकर विशेषज्ञों ने कहा, "पॉजिटिव शुरुआत के बाद,निफ्टी को 25,800, 25,850 और इसके बाद 25,900 स्तर पर पर सपोर्ट मिल सकता है. ऊपर की तरफ, 26,000 पर रेजिस्टेंस हो सकता है, उसके बाद 26,050 और 26,100 पर रेजिस्टेंस हो सकता है." बाजार जानकारों का कहना है कि बाजार को फेड से एक और पॉजिटिव खबर मिलने की उम्मीद की जा रही है. फेड ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है. हालांकि, रेट के फैसले से ज्यादा जरूरी फेड की कमेंट्री होगी. इस बीच सेंसेक्स पैक में ट्रेंट, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, अदाणी पोर्ट्स, सनफार्मा और टाटा स्टील टॉप गेनर्स थे. वहीं, एमएंडएम, टीएमपीवी, बजाज फाइनेंस, बीईएल और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल थे. यह भी पढ़ें :Free Laptop Scheme Fact Check: क्या मोदी सरकार छात्रों को फ्री लैपटॉप दे रही है? PIB ने बताई इस वायरल WhatsApp मैसेज की सच्चाई

एशियाई बाजारों की बात करें तो अधिकांश बाजार हरे निशान में काम कर रहे थे. केवल जकार्ता लाल निशान में कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान में बंद हुए. डाउ जोंस 0.34 प्रतिशत या 161.78 अंक की तेजी के साथ 47,706.37 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.23 प्रतिशत या 15.73 अंक की तेजी के साथ 6,890.89 स्तर पर और नैस्डेक 0.80 प्रतिशत या 190.04 अंक की तेजी के बाद 23,827.49 स्तर पर बंद हुआ. विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 28 अक्टूबर को शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 10,339.80 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) भी इसी कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 1,081.55 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे.