Indian Stock Market: भारतीय शेयर बाजार की मिश्रित शुरुआत, मिडकैप और स्मॉलकैप में खरीदारी

मुंबई, 3 अक्टूबर : भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) की शुक्रवार को मिश्रित शुरुआत हुई. सुबह 9:23 पर सेंसेक्स 113 अंक या 0.14 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 80,850 और निफ्टी 53 अंक या 0.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,782 पर था. शुरुआती सत्र में लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 87 अंक या 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,117 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 46 अंक या 0.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,802 पर था.

सेक्टोरल आधार पर पीएसयू बैंक, फार्मा, मेटल, प्राइवेट बैंक और पीएसई हरे निशान में थे. ऑटो, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, रियल्टी, मीडिया और एनर्जी लाल निशान में थे. सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, बीईएल, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, एसबीआई, एनटीपीसी और एलएंडटी टॉप गेनर्स थे. एमएंडएम, बजाज फिनसर्व, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, इटरनल (जोमैटो) और आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर्स थे.

बाजार के जानकारों के अनुसार, अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की साहसिक पहलों के सकारात्मक प्रभाव से बाजार (खासकर बैंक निफ्टी) में तेजी बरकरार रहने की संभावना है, लेकिन बाजार में लगातार जारी एफआईआई बिकवाली के चलते यह तेजी सीमित रह सकती है. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 1 अक्टूबर को 1,605 करोड़ रुपए मूल्य की इक्विटी बेची थी, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने उसी दिन 2,916 करोड़ रुपए का शेयर बाजार में निवेश किया. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा के कारण शेयर बाजार बंद था. इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,983.31 और निफ्टी 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,836.30 पर बंद हुआ.