Ayurveda Day: अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा 'आयुर्वेद दिवस', सरकार ने महर्षि चरक को सम्मान देने के लिए बदली तारीख

Ayurveda Day: भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि अब हर साल 23 सितंबर को ‘आयुर्वेद दिवस’ (Ayurveda Day) के रूप में मनाया जाएगा. यह फैसला महर्षि चरक की जयंती को सम्मान देने और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है. पहले यह दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन वह तारीख हर साल बदलती रहती थी, जिससे एक निश्चित आयोजन में बाधा आती थी.

23 सितंबर को चुनने के पीछे दो बड़े कारण हैं. पहला यह दिन महर्षि चरक की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता हैं. दूसरा कारण यह है कि यह दिन विषुव (Autumnal Equinox) भी होता है, यानी वह समय जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं. यह घटना आयुर्वेद की उस मूल भावना को दर्शाती है जिसमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को सर्वोपरि माना गया है.

धनतेरस का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल बदलता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच आता है. इस बदलाव की वजह से आयुर्वेद दिवस का आयोजन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कठिन हो जाता था. इसी चुनौती को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने एक समिति बनाई, जिसने 4 विकल्पों में से 23 सितंबर को सबसे उपयुक्त पाया.

The Government of India has officially declared that September 23 will be observed every year as ‘Ayurveda Day’ pic.twitter.com/IWAOh0N6PA

— IANS (@ians_india) May 13, 2025