Jalgaon Shocker: बच्चे ने किया सड़क पर मिर्गी के दौरे का नाटक, फिर दो बदमाशों ने उड़ा लिए 2 लाख रूपए, जलगांव जिले में फ़िल्मी स्टाइल में चोरी; VIDEO

जलगांव, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) के जलगांव (Jalgaon) जिले के पाचोरा (Pachora) शहर से एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है. जिसमें एक नाबालिग बच्चा भी शामिल रहा. इस चोरी का सीसीटीवी फुटेज (CCTV) सामने आया है. इस चोरी में एक रिटायर्ड टीचर (Retired Teacher) के 2 लाख रूपए बदमाशों ने लूट लिए. इस घटना का वीडियो सामने आया है. इस चोरी की घटना के बाद पुलिस (Police) ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जारी है. इस वीडियो में देख सकते है एक बच्चा आता है और एक घर के सामने सड़क पर लेटकर मिर्गी (Epilepsy) का दौरा आने का नाटक करता है, इसके बाद घर से टीचर निकलते है और इस बच्चे की तरफ दौड़ते है. बच्चे को वह संभालने की कोशिश करते है और इसी दौरान जो दो बदमाश बाइक पर आसपास ही घूम रहे होते है, वे दोनों वहां पहुंच जाते है.
पाचोरा में फ़िल्मी स्टाइल में की चोरी
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक़ नुरानी नगर (Noorani Nagar) में रहनेवाले शेख खलील शेख नुरा ये एक रिटायर्ड टीचर है. उनके पास स्कूल के कंप्यूटर खरीदने के और निर्माणकार्य करने के लिए 2 लाख रूपए दिए गए थे. उन्होंने एक बैंक से पैसे निकाले और उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में रखे थे. इसके बाद वे अपनी गाड़ी से घर की तरफ निकले. जब वे अपने घर के कंपाउंड में गाड़ी लगा रहे थे तो अचानक एक बच्चा सड़क पर मिर्गी का दौरा आया हुआ, उन्हें नहीं पता था, की ये नाटक कर रहा है, वे उस बच्चे की मदद के लिए गए. इसी दौरान उनकी गाड़ी की चाबी वैसी ही खुली हुई थी.
इसके बाद दो युवक बाइक से आएं और उन्होंने बच्चे को संभालने का नाटक किया और शेख खलील को पानी लाने के लिए कहा, जैसे ही वे पानी लाने के लिए घर में गए. एक बदमाश ने डिक्की से पैसे निकाले और बच्चे समेत तीनों वहां से फरार हो गए.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस चोरी की घटना की चर्चा अब पूरे शहर में हो रही है. जिस तरह से एक रिटायर्ड शिक्षक (Retired Teacher) को धोखा देकर और बीमारी का नाटक करके चोरी की गई है.इससे लोग भी हैरान हो गए है. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है.