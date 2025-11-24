Mirzapur: अंडरवियर पहनकर चोरी करने आया आरोपी, मुंह पर लगाया मास्क, मिर्जापुर में अनोखे चोर का VIDEO हुआ वायरल

The thief stole wearing underwear (Credit-@nedricknews)

Mirzapur News: मिर्जापुर (Mirzapur) में एक अनोखी चोरी को अंजाम दिया गया है. यहांपर एक चोर ने अंडरवियर पहनकर एक दूकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान चोर दूकान के अंदर घुसता है और उसने केवल अंडरवियर पहनी होती है और मुंह पर एक बड़ा सा मास्क पहना होता है. इसके बाद वह कुछ सामान और गल्ले से पैसे चुराकर फरार हो जाता है. इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है.

ये घटना मिर्जापुर के पडरी बाजार में रात के दौरान हुई है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

अंडरवियर पहनकर की चोरी

सुबह खुला दुकान का ताला

जानकारी के मुताबिक़ पडरी के रहनेवाले राजेंद्र अग्रहरी ने अपनी दूकान रात को बंद कर दी थी. जब उनके बेटे सुबह दूकान पहुंचे तो देखा की दूकान का दरवाजा आधा खुला हुआ था. जिसके बाद उन्हें चोरी होने की बात पता चलती. बताया जा रहा है की गल्ले से 2 हजार रूपए भी गायब थे.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस (Police) ने सीसीटीवी (CCTV) के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.इस चोरी को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, अब उसकी चर्चा शहरभर में हो रही है.