Mirzapur: अंडरवियर पहनकर चोरी करने आया आरोपी, मुंह पर लगाया मास्क, मिर्जापुर में अनोखे चोर का VIDEO हुआ वायरल

Mirzapur News: मिर्जापुर (Mirzapur) में एक अनोखी चोरी को अंजाम दिया गया है. यहांपर एक चोर ने अंडरवियर पहनकर एक दूकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान चोर दूकान के अंदर घुसता है और उसने केवल अंडरवियर पहनी होती है और मुंह पर एक बड़ा सा मास्क पहना होता है. इसके बाद वह कुछ सामान और गल्ले से पैसे चुराकर फरार हो जाता है. इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है.
ये घटना मिर्जापुर के पडरी बाजार में रात के दौरान हुई है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Gurugram: चोरों का अजीब कारनामा! Scorpio चुराने पहुंचे, स्टार्ट नहीं होने पर थार से बांधकर चुरा ले गए गाड़ी, गुरुग्राम का वीडियो आया सामने; VIDEO
अंडरवियर पहनकर की चोरी
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक चोर अंडरवियर पहने मुंह पर मास्क लगाकर अंडरवियर में झोला छिपा कर लाया और झोले में चोरी का सामान भर कर फरार हो गया. सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात...#Uttarpradesh #Mirzapur #UPNews… pic.twitter.com/csgUM4aK4b
सुबह खुला दुकान का ताला
जानकारी के मुताबिक़ पडरी के रहनेवाले राजेंद्र अग्रहरी ने अपनी दूकान रात को बंद कर दी थी. जब उनके बेटे सुबह दूकान पहुंचे तो देखा की दूकान का दरवाजा आधा खुला हुआ था. जिसके बाद उन्हें चोरी होने की बात पता चलती. बताया जा रहा है की गल्ले से 2 हजार रूपए भी गायब थे.
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस (Police) ने सीसीटीवी (CCTV) के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.इस चोरी को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, अब उसकी चर्चा शहरभर में हो रही है.