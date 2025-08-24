Malegaon Shocker: मालेगांव में पति और पत्नी के बीच हुआ जमकर विवाद, गुस्से में पिता ने बेटी को नदी में फेंककर खुद भी लगाई छलांग

(Photo Credits Twitter)

मालेगांव, महाराष्ट्र: पत्नी पत्नी के विवाद (Dispute) हमने अक्सर देखें है. लेकिन कभी कभी ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है की लोग आपा खो देते है और ऐसा कुछ कर देते है कि उनकी जान पर आफत आ जाती है. ऐसी ही एक दिल दहलानेवाली घटना महाराष्ट्र (Maharashtra) के मालेगांव (Malegaon) से सामने आई है. जहांपर एक शख्स का अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ. पत्नी के साथ हुए विवाद से गुस्साएं शख्स ने अपनी चार साल की बच्ची (Baby girl) को नदी में फेंक दिया और खुद भी आत्महत्या (Suicide) करने की कोशिश की. गनीमत रही कि इस दौरान दोनों की जान बच गई.

बताया जा रहा है पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद पति अपनी बेटी को लेकर घर से चला गया और इसके बाद उसे हाथ से उठाकर गिरना नदी में फेंक दिया और इसके बाद उसने खुद भी नदी में छलांग लगा दी. ये भी पढ़े:Nashik: युवक ने गुस्से में आकर फ्लाईओवर से लगाई छलांग, नाशिक के मालेगांव में रोंगटे खड़े करनेवाली घटना आई सामने

लोगों ने नदी में कूदकर बचाई जान

जैसे ही बच्ची को फेंककर शख्स नदी (River) में कूदा, उसे लोगों ने देख लिया और तुरंत नदी में दोनों को बचाने के लिए छलांग लगा दी. इस दौरान छोटी से बच्ची को नदी में फेंकने के कारण लोगों ने इस पिता की जमकर पिटाई भी की. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस (Police) भी मौके पर पहुंची और पिता को हिरासत में लिया.

घटना के कारण लोगों में गुस्सा

पति पत्नी में हुए विवाद का रूप कितना गंभीर हो सकता है, इस घटना से पता चलता है. अगर लोगों ने जान नहीं बचाई होती तो एक मासूम (Innocent) की भी मौत हो गई होती. इस घटना के बाद लोगों में पिता को लेकर काफी गुस्सा है. इस मामले की जांच पुलिस कर रही है.