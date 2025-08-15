Kushinagar Shocker: पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ किसान, डॉक्टर ने निकाल ली किडनी, कुशीनगर पुलिस ने किया मामला दर्ज

कुशीनगर, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में एक बहुत भयावह घटना सामने आई है. जहांपर एक किसान जो की पथरी का ऑपरेशन करने के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था. डॉक्टरों ने इस किसान की एक किडनी ही निकाल ली. इस घटना के बाद शहर में भी इसकी चर्चा है. इस घटना के बाद पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये घटना कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है. जानकारी के मुताबिक़ रामपुर खुर्द गांव के 35 वर्षीय किसान अलाउद्दीन को अचानक पेट दर्द की शिकायत हुई.जांच में पथरी की पुष्टि हुई और 14 अप्रैल 2025 को वह कोटवा बाजार के लाइफ केयर हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचा.
हॉस्पिटल संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद ने उसे बताया कि तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी. रात में बिना किसी योग्य सर्जन के, दोनों ने खुद ऑपरेशन किया.ये भी पढ़े:Pig Kidney Transplanted into Humans: इंसान में ट्रांसप्लांट हुई सुअर की किडनी, अमेरिकी डॉक्टरों ने रच दिया इतिहास
मरीज की तबियत बिगड़ने पर सामने आई हकीकत
सर्जरी के बाद भी अलाउद्दीन की हालत लगातार खराब होती गई.कई दिनों तक इलाज कराने के बाद भी सुधार नहीं हुआ, तो उसने दूसरे हॉस्पिटल में जांच कराई.अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला कि उसकी बाईं किडनी ही गायब है. यह जानकर किसान और उसके परिवार के होश उड़ गए.
पुलिस ने दर्ज किया केस
अलाउद्दीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.एसपी के आदेश पर बोगस डॉक्टर इमामुद्दीन और तार मोहम्मद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.