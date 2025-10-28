VIDEO: बिहार पुलिस ने किया शर्मसार! होटल में बैठे भाई बहन के साथ की बदसलूकी, जमकर डांटा, कटिहार का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन पर उठे सवाल

Katihar News: पुलिस (Police) की बदसलूकी के वीडियो हर राज्य और शहर से सामने आते है. आम लोगों के साथ मारपीट, लोगों को परेशान करना रोजाना की हरकतें हो चुकी है. अब बिहार (Bihar) के कटिहार(Katihar) से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसके सामने आने के बाद पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठने लगे है. यहांपर एक होटल में भाई बहन खाना खाने के लिए आएं हुए थे. इस दौरान पुलिस अधिकारी ने दोनों से बदतमीजी और बदसलूकी की. इस दौरान अधिकारी ने युवक से कहा की ,' कौन है, तो युवक ने बताया की उसकी बहन है. इसके बाद पुलिस बदसलूकी पर उतर आया और जमकर चिल्ला चिल्लाकर युवक से बदसलूकी करने लगा.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली और उनके आक्रमक स्वभाव को लेकर भी सवाल उठने लगे है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @vinayshakya583 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: न्याय मांगने गई महिला को पुलिस स्टेशन में कर्मचारियों ने पीटा, बाहर आकर रोते हुए लगाया आरोप, गोरखपुर का वीडियो आया सामने
पुलिस ने की भाई बहन के साथ बदसलूकी
ये वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है। बिहार पुलिस से अपील है कि ऐसे पुलिसकर्मी पूरे विभाग की क्षवि खराब करते हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से ही लोग पुलिस से जुड़ना नहीं चाहते हैं। #BiharPolice #Katihar Police pic.twitter.com/l2gTZRi804
— Vinay Shakya(ونئے شکیا۔) (@vinayshakya583) October 28, 2025
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 24 अक्टूबर की शाम बरसोई थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट की बताई जा रही है.यश अग्रवाल नाम के युवक ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ डिनर करने रेस्टोरेंट गया था. इसी दौरान बरसोई थाना प्रभारी (SHO) रामचंद्र मंडल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और बिना किसी कारण दोनों से दुर्व्यवहार करने लगे.
वीडियो में दिखी अभद्रता
वायरल वीडियो में यश अपनी बहन के साथ बैठे नजर आ रहे हैं.एसएचओ ( SHO) उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं.जब यश बताते हैं कि साथ बैठी युवती उनकी बहन है, तो एसएचओ गुस्से में कहते हैं,'इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा लहजा ठीक नहीं है.इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस हो जाती है. इस दौरान पुलिस अधिकारी कहते है की ,' मेरा काम है पूछना. इसके बाद पुलिस अधिकारी युवक को उंगली दिखाते हुए कहते है की ,' गर्मी कम दिखाओं.
पुलिस की कार्रवाई
बताया जा रहा है की 'बरसोई थाना प्रभारी रामचंद्र मंडल को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है.यदि उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया, तो विभागीय कार्रवाई (Action) की जाएगी.