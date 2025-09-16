Rajasthan Bestiality Horror: जोधपुर में हैवानियत से भरी हरकत! बेजुबान बकरी का युवक ने किया रेप, रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा, VIDEO आया सामने

Rajasthan Bestiality Horror: कुछ लोग इतने से क्रूर और बेरहम हो चुके है कि उनमें इंसानियत मर चुकी है. एक शर्मनाक घटना जोधपुर जिले (Jodhpur District) से सामने आई है. जहांपर एक शख्स ने एक बकरी (Goat) का ही रेप (Rape) कर दिया.लोगों ने इस आरोपी को रंगे हाथ पकड लिया. इसके बाद लोगों ने इससे सवाल किए और इसकी पिटाई की. इस घटना के बाद लोगों ने इस आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. ये घटना 5 सितंबर की बताई जा रही है. एक शेड के नीचे ये बकरी के साथ हैवानियत से भरी हरकत कर रहा था. लोगों ने इसका वीडियो (Video) बना लिया.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने गुस्सा जताया है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर StreetdogsofBombay नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bestiality Horror in Bulandshahr: बकरी से रेप का वीडियो वायरल होने के बाद पशु फॉर्म संचालक पर FIR दर्ज,
बकरी के साथ हैवानियत
View this post on Instagram
रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी
इस दौरान लोग इस आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लेते और इसकी पिटाई करते है. वीडियो (Video) में देखा जा सकता है की आरोपी ने किसी तरह का कोई नशा किया हुआ है. इस दौरान युवक लोगों से माफी मांगता है. इस घटना के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है.
ऐसी ही घटना बुलंदशहर से भी आई थी सामने
बता दें की इसी साल जनवरी माह में भी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर (Bulandshahr) से ऐसी ही हैवानियत से भरी घटना सामने आई थी. जिसमें एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपने ही फार्म की बकरी के साथ रेप किया था. इस घटना के बाद आरोपी पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी. समाज में ऐसे विकृत लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है.