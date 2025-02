VIDEO: इंदौर में शराबी युवकों ने की थी पुलिस सब इंस्पेक्टर से बदतमीजी और मारपीट, पुलिस ने सिखाया सबक, हाथों में फ्रैक्चर और लंगडाते हुए दिखे आरोपी

इंदौर, मध्य प्रदेश: पिछले दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर से एक वीडियो सामने आया था. जहांपर दो शराबी बदमाश एक सब इंस्पेक्टर से बदतमीजी करते है और उसपर पैसे मांगने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट करते है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने काफी रोष जताया था और इन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी. जिसके बाद अब पुलिस ने इन आरोपियों सबक सिखाया है. पुलिस ने दोनों का सड़क पर जुलुस निकाला, इस दौरान दोनों आरोपियों में से एक का हाथ और एक का पैर टुटा हुआ है.

इस दौरान वे कान पकड़कर माफ़ी भी मांग रहे है.पुलिस ने दोनों आरोपियों की कितनी खातिरदारी की उसकी झलक तस्वीरों में साफ समझ आ रही थी. दोनों आरोपियों का एक एक हाथ और पैर टूटा हुआ था. एक आरोपी के सिर पर भी चोट के निशान थे.दोनों आरोपी सड़क पर माफी मांगते हुए नजर आए. दोनों ने कहा कि, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स' पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर गया है.ये भी पढ़े:Madhya Pradesh: इंदौर में लोगों ने अध्यापक के साथ की मारपीट, छात्रा को दिया था प्रेम पत्र

पुलिस के साथ मारपीट

Two people, including a Jail Prahari, were arrested for allegedly assaulting a sub-inspector while on duty in #MadhyaPradesh's #Indore, a police official said on Thursday.

The incident took place under the jurisdiction of #Banganga police station in the district in the early… pic.twitter.com/mqaRBOrAtV

