Gwalior: हॉस्पिटल में एडमिट दोस्त को ड्रिप हाथों में पकड़कर बाइक पर घुमाया, ग्वालियर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल; VIDEO

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: सोशल मीडिया (Social Media) पर कभी कभी ऐसे वीडियो सामने आते है. जिसको देखने के बाद लोग हैरान हो जाते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें देख सकते है की एक बाइक पर 3 युवक बैठे हुए है और सबसे पीछे बैठे युवक के हाथो में एक सलाइन ड्रिप (Drip) है और बीच में बैठे युवक के हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ है. बताया जा रहा है बीच में बैठा युवक इन दोनों का दोस्त है और वह हॉस्पिटल में एडमिट था. जिसके बाद दोनों ने उसे हॉस्पिटल से निकालकर बाइक पर ड्रिप पकड़कर घुमाया है. ये वीडियो मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) का बताया जा रहा है.
इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NewsPlus_21 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Viral Video: चलती कार में युवाओं का जानलेवा स्टंट, एक छत के ऊपर चढ़ा और दूसरा गाड़ी की खिड़की पर बैठा, ग्वालियर का वीडियो आया सामने
ड्रिप हाथ में पकड़कर मरीज दोस्त को बाइक पर घुमाया
ग्वालियर: नाका चंद्रवदनी क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। अस्पताल में भर्ती एक युवक को उसके दोस्तों ने बाइक पर घुमाया#Gwalior #MadhyaPradesh #MPNews #friendship #viralvideo #hindinews pic.twitter.com/GrEqqxy0ga
— NewsPlus21 (@NewsPlus_21) August 26, 2025
ड्रिप लगाकर बाइक पर निकला मरीज दोस्त
ये घटना ग्वालियर (Gwalior) के चंद्रवदनी (Chandravadni ) इलाकें से सामने आया है. बताया जा रहा है दोस्त हॉस्पिटल (Hopsital) में एडमिट था और उसने अपने दोस्तों को घूमने की इच्छा जताई. इसके नाद दोस्त हॉस्पिटल पहुंचे और बाइक पर बिठाकर शहर में घुमाया.
सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है जमकर वायरल वायरल
सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है. ये दिखाई देता है. दोस्त की एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दोस्तों ने उसे बाइक पर घुमाया. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.