Ghaziabad: शर्मनाक! सड़क पर युवक ने महिलाओं को दिखाया प्राइवेट पार्ट, लोगों के पीछे दौड़ने पर हुआ फरार, गाजियाबाद का VIDEO आया सामने

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: लोग घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे है. कई बार ये विकृत मानसिकता के लोग अपनी हवस में ऐसी घटिया हरकत करते है,जिसके कारण लोग शर्मसार हो जाते है. ऐसा ही एक वीडियो गाजियाबाद (Ghaziabad) से सामने आया है. इस घटना में एक युवक ने बाइक पर बैठकर एक जगह सड़क पर गाड़ी को रोककर महिलाओं के सामने प्राइवेट पार्ट दिखाया. इसके बाद जब महिलाओं ने शोर मचाया और महिलाओं के परिजन और महिलाएं इसके पीछे दौड़ी तो ये बदमाश बाइक लेकर फरार हो गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस बदमाश को पकड़ने की मांग का रहे है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Miguel_de_Cerva नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: बेंगलुरु के पार्क में लड़कियों के सामने हस्तमैथुन करने लगा शख्स, वायरल वीडियो पर पुलिस ने दिया बयान

युवक ने की घटिया हरकत

Hello @Uppolice @ghaziabadpolice A man sitting on a bike is making obscene sexual gestures towards women and children in Sector 9, Vijay Nagar Ghaziabad. This is creating fear and harassment in the area. Immediate action is requested. pic.twitter.com/3a4XgIn2mB — Keshav Sharma (@Miguel_de_Cerva) September 17, 2025

महिलाओं और बच्चों के सामने की शर्मनाक हरकत

यह मामला गाज़ियाबाद के विजय नगर (Vijay Nagar) सेक्टर-9 स्थित एक रिहायशी सोसाइटी का बताया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज (CCTV) के अनुसार घटना 17 सितंबर को हुई.वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बाइक पर बैठा हुआ है और वहां मौजूद महिलाओं व बच्चों की ओर गंदे इशारे कर रहा है. इस बीच उसने अपनी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया.

लोगों ने की कार्रवाई की मांग

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इस घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस (Police) ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.