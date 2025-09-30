VIDEO: मराठी भाषा के अपमान के आरोप में MNS कार्यकर्ताओं ने हॉकर के साथ की मारपीट, बदलापुर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@nextminutenews7)

मुंबई, महाराष्ट्र : मुंबई (Mumbai) में पिछले कई महीनों से मराठी (Marathi) और हिंदी (Hindi) भाषा को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है. कई बार इसको लेकर मारपीट की घटनाएं भी सामने आ चुकी है. अब ऐसा ही एक मामला बदलापुर रेलवे स्टेशन (Badlapur Railway Station) के पास से सामने आया है. जहांपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) के कार्यकर्ताओं ने एक दुसरे राज्य से आएं हॉकर के साथ मारपीट की. मनसे कार्यकर्ताओं का आरोप है की इसमें मराठी भाषा का अपमान किया. इस दौरान बिच सड़क पर इस युवक के साथ मारपीट की गई और इसके बाद इससे माफ़ी मंगवाई गई. सोशल मीडिया (Social Media) पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़े:VIDEO: हिंदी में विज्ञापन देखने के बाद MNS पार्टी का भड़का गुस्सा, युवक ने अंधेरी मेट्रो स्टेशन के होर्डिंग पर कालिख पोती, वीडियो आया सामने

हॉकर के साथ मारपीट

This hawker operates in the station area of Badlapur West. While the municipal authorities were taking action against him, he used abusive language and insulted the Marathi language and Marathi people. Upon learning of this, MNS activists in Badlapur severely beat up the… pic.twitter.com/QBsQCNIts5 — NextMinute News (@nextminutenews7) September 29, 2025

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है की बदलापुर (Badlapur) वेस्ट रेलवे स्टेशन के परिसर में फुटपाथ के हॉकर पर महानगर पालिका (Municipal Corporation) की ओर से कार्रवाई की जा रही थी. आरोप है की इस दौरान इस हॉकर ने एक कर्मचारी के साथ बदसलूकी और उसपर हमला करने की कोशिश की. इसके साथ ही मराठी भाषा और मराठी लोगों का अपमान भी किया. इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इस हॉकर के साथ मारपीट की और इससे सभी मराठी लोगों से माफ़ी मंगवाई.

मुंबई से पहले भी ऐसी घटनाएं आ चुकी है सामने

बता दें की इससे पहले भी मराठी भाषा और मराठी लोगों के अपमान के आरोप में बाहरी राज्यों से आएं लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी है. दो दिन पहले ही अंधेरी (Andheri) के मेट्रो स्टेशन (Metro Station) के होर्डिंग पर विज्ञापन मराठी में नहीं हिंदी में था, जिसके कारण मनसे के कार्यकर्ता ने होर्डिंग पर कालिख पोत दी थी, ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.