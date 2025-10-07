Kakinada Road Accident: 'जाको राखे सईंया मार सके ना कोय.. फोटोग्राफर तेज रफ़्तार ट्रक के आया नीचे, बाल बाल बची जान, आंध्र प्रदेश के टेटागुंटा का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@Deadlykalesh)

Kakinada Road Accident: शहरों में रोजाना कई एक्सीडेंट (Accident) सामने आते है. कई बार एक्सीडेंट इतने भयावह होते की लोगों की जान चली जाती है. लेकिन कई बार चमत्कारिक रूप से किसी की जान बच भी जाती है. ऐसा ही एक एक्सीडेंट आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के काकीनाडा जिले के टेटागुंटा नेशनल हाईवे (Tetagunta National Highway) से सामने आया है. जहां पर एक बाइक सवार को ट्रक चालक ने कुचल दिया. इसके बाद बाइक ट्रक के पहिए में फंसकर कई दूर तक गई, तो वही चालक ट्रक के बीचों बीच गिरने की वजह से उसकी जान बच गई.

इस एक्सीडेंट का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:आंध्र प्रदेश भीषण सड़क हादसा, आम से भरा ट्रक पलटा, 9 मजदूरों की मौत, 10 घायल

टेटागुंटा नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट

बाल बाल बची बाइक सवार की जान

इस घटना का वीडियो (Video) देखने के बाद लोग होश उड़ गए है. इस वीडियो में एक ट्रक बाइक सवार के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो आगे हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं.हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक पूरी तरह टूट गई, मगर बाइक सवार को केवल मामूली चोटें आईं और वह सुरक्षित बच निकला.बताया जा रहा है की जिनका एक्सीडेंट हुआ, उनका नाम नरेंद्र है और वे फोटोग्राफर है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यह पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गया. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक बाइक सवार को टक्कर मारकर उसके ऊपर से गुजर जाता है. यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया, तो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया.

 