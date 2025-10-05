Anantapur: नशे में धुत युवक ने की छेड़खानी, लोगों ने पकड़ा और महिला ने चप्पल से पीटा, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

अनंतपुर, आंध्र प्रदेश: महिलाओं के साथ छेड़खानी (Molestation) की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ने लगी है. ऐसी ही एक घटना आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के अनंतपुर जिले (Anantapur District) से सामने आई है. यहांपर एक स्कूटी सवार महिला से नशे में धुत एक युवक ने छेड़खानी की.इसके बाद महिला और आसपास के लोगों ने इस युवक को ऐसा सबक सिखाया की, ये युवक जिंदगी भर याद रखेगा और किसी से भी छेड़खानी करने से पहले सौ बार सोचेगा. ये घटना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी परिसर की है. इस नशे में धुत युवक ने महिला के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की,
इस दौरान महिला ने स्कूटी रोकी और उसने युवक की पिटाई कर दी. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @TEAM_CBN1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
महिला ने युवक की कर दी पिटाई
लोगों ने युवक को पकड़ा और महिला ने पीटा
इस दौरान इस नशे में धुत युवक (Drunk Young Man) ने जब महिला को छूने की कोशिश की तो उसका इस युवक के साथ विवाद हुआ.इसके बाद मौके पर लोग भी जमा हो गए और इसके बाद लोगों ने इसे पकड़ा और महिला ने इसकी चप्पल से पिटाई की और जमकर इसे थप्पड़ लगाएं.
पुलिस मौके पर पहुंची
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस (Police) भी पहुंची और उन्होंने भीड़ को शांत करवाया और आरोपी युवक को पुलिस स्टेशन लेकर गई. बताया जा रहा है की आरोपी युवक पर मामला दर्ज किया गया है.