Amroha: युवकों ने कार की छत पर चढ़कर उड़ाएं नोट, लोगों में लूटने के लिए मची अफरा तफरी, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई: VIDEO

Amroha viral video (Credit-@Bharatkebat)

Amroha News: अमरोहा (Amroha ) में कुछ रईसजादों का वीडियो सामने आया है. जहांपर एक लोग सड़क पर कार की छत पर चढ़कर नोट फेंक रहे है और इन्हें लूटने के लिए लोग उनकी कार के आसपास जमा है. ये घटना सड़क पर हो रही थी और लोग इन्हें देख रहे थे. पैसे फेंकने के कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई थी.सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने सामने आएं वीडियो में देख सकते है कि चार युवक थार (Thar) की छत पर खतरनाक तरीके से खड़े दिखाई दे रहे हैं.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Bharatkebat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

रईसजादों ने कार की छत से सड़क पर लुटाए पैसे

बारात के बीच सड़क पर हुआ ड्रामा

जानकारी के मुताबिक़ घटना रात में हसनपुर के संभल अड्डे की है, जहां से एक बारात गुजर रही थी. उसी दौरान (Thar) में बैठे युवक अचानक छत पर चढ़ गए और नोट उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे. मौके पर मौजूद एक राहगीर ने अपना मोबाइल निकालकर ये पूरी हरकत रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी.

पुलिस ने की कार्रवाई

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस (Police) भी हरकत में आई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान किया है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.