Amroha Shocker: बिरयानी में लेग पीस मांगना पड़ा युवक को महंगा, होटल मालिक और उसके दोस्तों ने की जमकर पिटाई, अमरोहा जिले से घटना आई सामने

अमरोहा. उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अमरोहा (Amroha) में एक ऐसी घटना सामने आई है. जहांपर एक युवक की लेग पीस को लेकर होटल संचालक ने जमकर पिटाई की. ये घटना शहर के कैल्सा बाईपास रोड स्थित बिरयानी होटल की बताई जा रही है. जहांपर एक युवक बिरयानी खाने के लिए होटल पहुंचा था. लेकिन इस दौरान बिरयानी में लेग पीस (Leg Piece)

देने के लिए कहा और इसको लेकर होटल मालिक और युवक के बीच विवाद हो गया और इसके बाद होटल मालिक और उसके साथियों ने मिलकर इस युवक की जमकर पिटाई की. युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

अचानक हुए हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.ये भी पढ़े:UP: बिजनौर में चिकन के रेट को लेकर दो दुकानदारों में विवाद, जमकर चले लाठी और डंडे; VIDEO वायरल

हॉस्पिटल ने किया इलाज से इनकार

घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल (Hospital) भिजवाया गया. लेकिन हॉस्पिटल कर्मियों ने इलाज से इंकार करते हुए कहा कि पहले एफआईआर दर्ज कराई जाए, तब इलाज किया जाएगा. इस लापरवाही ने लोगों में और आक्रोश फैला दिया.

एफआईआर के बाद शुरू हुआ इलाज

यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि होटल मालिक की दबंगई लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए. फिलहाल पुलिस (Police) ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है.