VIDEO: भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर की अहम बातचीत आज, दोपहर 12 बजे सीजफायर पर होगी चर्चा; ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बड़ी कामयाबी

India Pakistan DGMOs To Hold Talks Today: भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ (DGMO) स्तर की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे होने जा रही है. इस बैठक में हाल ही में बनी सीजफायर की सहमति को मजबूत करने पर चर्चा होगी. दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच यह बातचीत पिछले चार दिनों से जारी सैन्य तनाव के बाद हो रही है, जिसमें ड्रोन हमले और मिसाइल स्ट्राइक जैसी घटनाएं सामने आई थीं. 10 मई को दोनों देशों ने जमीन, पानी और हवा तीनों मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी.

आज की बातचीत में इस युद्धविराम समझौते को और प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा होगी, ताकि दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता का माहौल कायम रह सके. भारत की ओर से इस बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डीजीएमओ के तौर पर शामिल होंगे.

ये भी पढें: Press Briefing on Ops Sindoor: आतंकियों के 9 बड़े ठिकाने तबाह, 100 से ज्यादा ढेर; ऑपरेशन सिंदूर पर देश की सेनाओं ने किया बड़ा खुलासा ( Watch Video)

#WATCH | Delhi | DGMO Lieutenant General Rajiv Ghai says "...My communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hrs yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 17:00 hrs, 10th of May, after he proposed that… pic.twitter.com/2aIZJ3E9Xk

— ANI (@ANI) May 11, 2025