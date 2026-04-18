India Weather Update April 18: यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सहित देश के 12 राज्यों में तूफान भरी आंधी और बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

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India Weather Update April 18: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 18 अप्रैल, 2026 को देश के कम से कम 12 राज्यों में तूफानी आंधी, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है. IMD ने संबंधित राज्यों को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है.

प्रभावित राज्य और संभावित स्थिति

IMD द्वारा जारी नवीनतम अपडेट के अनुसार, जिन राज्यों में यह अलर्ट जारी किया गया है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं. इन राज्यों के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की आशंका है. विशेष रूप से पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में मौसम का मिजाज ज्यादा खराब रहने की उम्मीद है. विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है और किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करने को कहा है. यह भी पढ़े: Delhi Bad Weather: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बीच खराब वेदर के चलते Air india और Indigo ने जारी की एडवाइजरी; यात्रियों को दी ये सलाह

मौसम प्रणाली और कारण

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह मौसमी बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं के संगम के कारण हो रहा है. इन दोनों प्रणालियों के मेल से एक मजबूत मौसमी गतिविधि बन रही है, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों में अचानक और तीव्र मौसम परिवर्तन देखने को मिल सकता है. IMD ने बताया है कि अगले 24 से 48 घंटों तक यह स्थिति बनी रह सकती है, जिसके बाद धीरे-धीरे इसमें सुधार होने की संभावना है.

सुरक्षा और एहतियाती उपाय

IMD ने नागरिकों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान घरों के अंदर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें. बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि तेज हवाओं से इनके गिरने का खतरा हो सकता है. स्थानीय प्रशासन को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय समाचार चैनलों के माध्यम से नवीनतम अपडेट्स पर नज़र रखें.

IMD का अलर्ट

18 अप्रैल को देश के कई हिस्सों में तूफानी मौसम की आशंका को देखते हुए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने व्यापक अलर्ट जारी किया है. नागरिकों और संबंधित अधिकारियों को सतर्कता बरतने और सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना महत्वपूर्ण होगा.