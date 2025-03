VIDEO: गांजा रखने के आरोप में IIT Baba उर्फ अभय सिंह गिरफ्तार? NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज, जानिए अपने बचाव में क्या कहा?

'IIT Baba' Abhay Singh Arrested: महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह को राजस्थान के जयपुर में गिरफ्तार किया गया है, हालांकि, कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत मिल गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन पर गांजा रखने का आरोप है. उनके खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में अभय सिंह का कहना है कि उनके पास गांजा की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए उन्हें तुरंत जमानत मिल गई.

अभय ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा, "कई फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं. एक मेरी आत्महत्या की और दूसरी मेरी हिरासत की. सच्चाई यह है कि मुझे वहीं जमानत मिल गई, क्योंकि मामला छोटा था. आज मेरा बर्थडे है तो मैं खुश रहना चाहता हूं."

ये भी पढें: IIT Baba: समाचार चैनल के ‘डिबेट’ कार्यक्रम में आईआईटी बाबा अभय सिंह का मारपीट का आरोप

#WATCH | Jaipur, Rajasthan | Baba Abhay Singh aka IIT Baba, says, "I have nothing to say about it as of now. It's my birthday, and I want to be happy today." https://t.co/dAHkw551ZP pic.twitter.com/HDYp8CT3tk

— ANI (@ANI) March 3, 2025